Налоговая накрыла «Владивостокский бутощебеночный завод»

Если уж совсем танцевать от печки, то вопросы к заводу возникли в 2013 г. за поставку песка. Тогда генеральным директором управляющей компании предприятия ООО «Востокцемент» был Андрей Пушкарев (брат экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева ) — факт, доказанный уже в арбитражном суде. При нем, по мнению налоговой инспекции, завод собрался необоснованно получить вычет по НДС в сумме 1,9 млн руб. по счетам-фактурам, выставленным ООО «Горизонт». По итогам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки инспекцией принято решение от 31.08.2017 № 25 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, согласно которому АО «Владивостокский бутощебеночный завод» дополнительно начислено 3,1 млн руб. в том числе: НДС — 2 043 771 руб., налог на прибыль организаций — 278 834 руб., пени — 798 353,52 руб., штрафы по п.1 ст.122 НК РФ — 6 765,78 руб. (штрафные санкции снижены в 10 раз).

На чем был накрыт ВБЩЗ? «Сумму НДС по счетам-фактурам ООО „Горизонт“ в размере 1 984 319 руб. налогоплательщик (ВБЩЗ — прим. „К“) отразил в налоговых декларациях за 1, 2, 3 кварталы 2013 г. в составе налоговых вычетов по НДС и книгах покупок за соответствующие налоговые периоды 2013 г. В обоснование наличия права на применение в означенной сумме общество представило договор, товарные накладные, счета-фактуры на общую сумму 13 008 311,06 руб. (в том числе НДС — 1 984 319 руб.), книги покупок за соответствующие налоговые периоды 2013 г.», — говорится в судебных материалах.

Однако в результате проведенных мероприятий были установлены интересные обстоятельства. Например, в ходе допроса собственника помещения по ул. Тигровая, 30 во Владивостоке (местонахождение ООО «Горизонт») выяснилось, что офис «Горизонта» сдается в аренду АО «Альфа-Банк» без права передачи в субаренду третьим лицам. А по расчетному счету ООО «Горизонт» не прослеживаются платежи, присущие ведению обычной финансово-хозяйственной деятельности любой организации (за аренду офисных помещений, канцелярские товары, выплату заработной платы и т.п.). Руководитель же (фамилия по этическим нормам не называется) ООО «Горизонт» в 2013 г. за денежное вознаграждение (в размере 1 000 руб.) подписал документы на регистрацию ООО. При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности от лица данного предприятия он не вел, документы не подписывал. И вообще, как оказалось, он еще в 1997 г. решением Ленинского районного суда г. Владивостока был признан недееспособным.

История на этом не закончилась. «Налоговым органом проведены допросы физических лиц, являвшихся работниками АО „ВБЩЗ“ в проверяемом периоде, которые, не отрицая взаимоотношения АО „ВБЩЗ“ со спорным контрагентом, поясняли, что с руководителем ООО „Горизонт“, не знакомы, кто подписывал договоры от имени ООО, им неизвестно», — подчеркивается в материалах суда. И добавляется: от имени «Горизонта» действовал некий Александр Александрович, который на деле и обратился в ОАО «ВБЩЗ» с предложением о поставке песка.

Представителем «Горизонта» оказался руководитель ООО «Авторесурс». «Данная организация отражена в выписке по расчетному счету ООО „Горизонт“ с назначением платежа „оплата за автоуслуги“, — сказано в судебных материалах. — ООО „Авторесурс“ приобретало песок у ООО „Карьер-ДВ“ и продавало АО „ВБЩЗ“.

В конечном итоге налоговики пришли к Оскаленко В. Л., учредителю и руководителю ООО „Дальавтострой“ и ООО „ДВ-Логистик“. А в последствии и ООО „Горизонт“. По мнению ИФНС, поставка песка в адрес ВБЩЗ осуществлялась следующим образом: кто-то с завода либо Оскаленко звонили руководителю „Авторесурса“ и подтверждали заявку, далее по талонам получали песок с карьера ООО „Карьер-ДВ“. Велась ли деловая переписка никто так и не выяснил, но скорей всего, считают в налоговой инспекции, общение происходило по телефону.

Из судебного дела: „Анализ документов, предоставленных ООО „Карьер-ДВ“ по встречной проверке, а именно счетов-фактур и товарных накладных, показал, что ООО „Горизонт“ оплачивался и приобретался песок у „Карьер-ДВ“ 1 раз в месяц, причем вывоз происходил непосредственно в день покупки, в то время как поставлялся песок ВБЩЗ партиями в течении месяца в разные дни. Поставка песка от ООО „Карьер-ДВ“ в адрес АО „ВБЩЗ“ осуществлялась водителями и машинами ООО „Авторесурс“.

Заинтересовал налоговую инспекцию и тот факт, что согласно счетам-фактурам „Горизонт“ поставил ВБЩЗ песок строительный, в то время как у „Карьер-ДВ“ был приобретен песок двойной промывки, то есть товары имеют разные технические характеристики. При этом объем продаж песка у ВБЩЗ часто превышал объем закупа. „Установленные факты несоответствия наименования товара, объемов, последовательности продаж свидетельствует о том, что реальные хозяйственные отношения у АО „ВБЩЗ“ с контрагентом ООО „Горизонт“ отсутствовали. А ВБЩЗ получил необоснованную налоговую выгоду, путем создания формального документооборота“ — говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Приморского края уже вынес решение, признав правильным наложение налоговой штрафных санкций и доначисление НДС. По сведениям KONKURENT.RU, в настоящее время ВБЩЗ оспаривает определение в апелляционной инстанции.