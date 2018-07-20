Единый стандарт: вывески на зданиях обновили по 7,5 тысячи адресов

С 2014 года в Москве обновили информационные вывески на зданиях по более 7,5 тысячи адресов. Их привели к единому стандарту, который не портит внешний облик города.

«Раньше к вывескам не предъявляли специальных требований. Они перебивали друг друга, были слишком большими или яркими, не подходили по цвету, форме или стилю. Однако в 2014 году по поручению Сергея Собянина мы разработали и утвердили стандарт оформления таких конструкций. При этом мы понимали, что это потребует от предпринимателей дополнительных финансовых затрат, поэтому новые правила внедрялись поэтапно. В итоге единые требования помогли уйти от нагромождения большого количества вывесок, не гармонирующих друг с другом. И самое главное, что благодаря обновленным, стилистически выдержанным вывескам открылся вид на прекрасную архитектуру города. Больше вы нигде не встретите неоновые буквы, загораживающие фасад особняка XIX века», — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов на Московском урбанистическом форуме, который проходит с 17 по 22 июля в «Зарядье».

Согласно единому стандарту, вывески не должны закрывать фасад здания: их нужно размещать не выше линии второго этажа дома и только на свободных от архитектурных элементов поверхностях. Также они не могут закрывать оконные и дверные проемы, витрины и витражи. Есть особые требования и к размерам консольных конструкций: не больше одного метра в длину и одного метра в ширину. Исключение составляют дома, построенные до 1952 года. Для них разработаны дополнительные требования: консольные конструкции размером не более 0,5 х 0,5 метра, а вывески могут быть только в виде отдельных букв.

Индивидуальный дизайн возможен для таких сооружений, как стадионы, театры, торговые центры и цирки. Их владельцы могут разместить вывески не соответствующие единому городскому формату, предварительно подав заявку на mos.ru

Для удобства бизнесменов в 2017 году правила размещения упростили. Если вывески соответствуют новым стандартам, то разрешение Москомархитектуры не требуется. Если установленная вывеска не отвечает требованиям, ее просто демонтируют, а владельцу выпишут штраф.

Если частный предприниматель хочет установить вывеску с индивидуальным дизайном, он также может подать заявку на mos.ru.

Первые три этапа замены прошли в 2014 году: сначала обновили более 2,5 тысячи вывесок в Центральном округе столицы. Второй и третий этап затронули все округа, кроме ТиНАО и ЗелАО: на втором заменили 1,2 тысячи вывесок, на третьем — более 1,5 тысячи. В рамках четвертого этапа в 2017 году начали менять вывески во всех округах — всего за прошлый год было обновлено более 1,8 тысячи штук.

Московский урбанистический форум проходит в восьмой раз. Деловая программа прошла 17–18 июля, ее тема — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Первый день был посвящен обсуждению того, как города реагируют на возникающие вызовы, быстро меняющиеся социально-экономические условия и новый технологический ландшафт. Во второй день рассмотрели стратегическую повестку развития мегаполисов на ближайшие десятилетия.

В прошлом году урбанфорум проходил в павильоне № 75 на ВДНХ и стал крупнейшей площадкой для обсуждения будущего городов и агломераций. Деловая программа собрала 11 тысяч участников из 68 стран, а выставка городских проектов — 50 тысяч гостей.

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