В Тюменской области полицейские нашли пропавшую в тайге семью хантов

На днях в дежурную часть ОМВД России по Уватскому району обратился житель деревни Васькино, расположенной вблизи Протозановского месторождения. Мужчина сообщил, что два дня назад его родители отправились в лес за ягодами и не вернулись. Выяснилось, что пропавшая семейная пара относится к малочисленным народам Севера. Как известно, коренные народы хорошо знают свою территорию и отлично ориентируются на местности, поэтому случай пропажи людей в хантыйских деревнях — большая редкость.

Незамедлительно на место происшествия вылетела оперативная группа. В комплекс поисковых мероприятий сотрудников полиции вошло вертолетное патрулирование близ лежащих территорий и пешее прочесывание местности. Уже в течение двух часов после прибытия удалось обнаружить семейную пару. К счастью, пожилые люди оказались живы и невредимы.

Как выяснилось, мужчина и женщина увлеклись сбором ягод и ушли на значительное расстояние вглубь тайги, но не рассчитали свои силы, ослабли и не смогли вернуться в оговоренное время. Оперативная группа помогла семье как можно скорее добраться до дома. После случившегося сын пожилой пары поблагодарил правоохранителей и сообщил, что родители чувствуют себя хорошо.