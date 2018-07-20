Ещё
«Карманный пристав» поможет должникам в Хабаровском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Карманный пристав» поможет должникам в Хабаровском крае 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Мобильное приложение, позволяющее следить за долгами в режиме реального времени, разработано для устройств на платформах Android, iPhone и Windows Phone, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Оно легко находится в магазине приложений для каждого устройства по запросу «ФССП». Для того, чтобы узнать о наличии задолженности, ее сумме и реквизитах исполнительного производства, если оно имеется, понадобится лишь ввести свои имя и фамилию. Кроме того, в приложении можно подписаться на автоматические уведомления о долгах.
— Приложение доступно в любой точке мира. Единственное, что требуется для его работы — подключение к Интернету, — рассказал специалист УФССП по Хабаровскому краю Иван Борисов. — И это очень удобно. Во-первых, не нужно тратить время на визиты в отделы судебных приставов. А во-вторых, своевременная информация о задолженности позволяет избегать неприятных ситуаций, когда, например, о долгах человек узнает на границе, собираясь поехать в отпуск, и в итоге никуда не едет.
Проверить наличие долгов можно и на сайте службы судебных приставов в разделе Банк данных исполнительных производств.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Минюст США расширил обвинения в адрес гражданки РФ Марии Бутиной Хабаровский край катастрофически нуждается в туристах - Игорь Неклюдов Ливни уже надвигаются на Хабаровский край
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ268
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе348
Женщина лишилась ноги после бритья14
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
Украина готовится к «возвращению» Донбасса177
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение