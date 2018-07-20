«Карманный пристав» поможет должникам в Хабаровском крае

Мобильное приложение, позволяющее следить за долгами в режиме реального времени, разработано для устройств на платформах Android, iPhone и Windows Phone, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

Оно легко находится в магазине приложений для каждого устройства по запросу «ФССП». Для того, чтобы узнать о наличии задолженности, ее сумме и реквизитах исполнительного производства, если оно имеется, понадобится лишь ввести свои имя и фамилию. Кроме того, в приложении можно подписаться на автоматические уведомления о долгах.

— Приложение доступно в любой точке мира. Единственное, что требуется для его работы — подключение к Интернету, — рассказал специалист УФССП по Хабаровскому краю Иван Борисов . — И это очень удобно. Во-первых, не нужно тратить время на визиты в отделы судебных приставов. А во-вторых, своевременная информация о задолженности позволяет избегать неприятных ситуаций, когда, например, о долгах человек узнает на границе, собираясь поехать в отпуск, и в итоге никуда не едет.

Проверить наличие долгов можно и на сайте службы судебных приставов в разделе Банк данных исполнительных производств.