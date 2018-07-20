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Главврач ЦГБ прокомментировал информацию о закрытии одного из отделений больницы
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Главврач ЦГБ прокомментировал информацию о закрытии одного из отделений больницы 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В ЦГБ прокомментировали информацию о закрытии отделения урологии. Тему сейчас активно обсуждают в социальных сетях, после того, как в сообществе «Происшествия Ноябрьск» появился пост от анонимного автора.
«Теперь есть информация, что разгоняют отделение урологии и разгоняют всех специалистов, они что уже не нужны? Что происходит в Ноябрьской ЦГБ?», — говорится в сообщении.
Главный врач медучреждения Олег Шалаев заявил, что информация не соответствует действительности. Руководство больницы не намерено закрывать отделении и расставаться со специалистами.
«Такие вопросы даже не обсуждались. Эти отделения оказывают помощь всему региону и не может быть и речи об их закрытии. Наоборот, планируется расширение объёмов и видов лечения, а также дооснащение этих отделений», — сообщил Шалаев журналистам «Ноябрьск 24».
Ранее, напомним, в том же сообществе появились данные о закрытии травматологического отделения. Эту информацию в ЦГБ также не подтвердили.
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