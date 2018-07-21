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Жители Новокузнецка вновь пожаловались на запах куриного помёта
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Жители Новокузнецка вновь пожаловались на запах куриного помёта 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Новокузнецк, 21 июля — АиФ-Кузбасс. В загрязнении окружающей среды уличена «Кузбасская птицефабрика». Этот факт установил новокузнецкий природоохранный прокурор, проведя проверку по жалобам жителей Новоильинского района Новокузнецка.
Жалобы в межрайонную природоохранную прокуратуру от жителей Новоильинского района поступили 16 и 17 июля. Проверка показала, что на этот раз на поля Новокузнецкого района куриный помёт вывозили сотрудники АО «Кузбасская птицефабрика». Как установил прокурор, лабораторные анализы, свидетельствующие о возможности использования помёта в качестве агрохимиката, а также об отсутствии негативного влияния на почву и воздух, не проводились.
В связи с этим природоохранный прокурор потребовал от директора птицефабрики прекратить вывоз куриного помёта на поля и принять меры для восстановления земли.
Напомним, что ранее в незаконном вывозе куриного помёта на поля Новокузнецкого района было уличено ООО «Кузбасский бройлер». Жители Новокузнецка жаловались на сильный запах куриного помёта в феврале, апреле и июне. Предприятие привлечено к административной ответственности, устранило нарушения и прекратило вывозить куриный помёт на поля. Но в июле природоохранный прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
В настоящее время проводится процессуальная проверка.
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