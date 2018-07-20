Прокуроры нашли источник неприятного запаха в одном из районов Новокузнецка

Жители Новоильинского района Новокузнецка обратились в природоохранную прокуратуру из-за резкого запаха куриного помета на улице. Представители надзорного ведомства провели проверки и уставили источник.

На сайте прокуратуры говорится, что в нарушениях уличили АО «Кузбасская птицефабрика».

«Установлен факт размещения АО куриного помета на земельном участке сельскохозяйственного назначения без лабораторных анализов, позволяющих использовать его в качестве удобрения», — говорится в пресс-релизе.

Помет, если он используется в качестве удобрения, должен был пройти обезвреживание и соответствовать требованиям нормативных документов, но найденные отходы не прошли госрегистрацию агрохимикатов.

В связи с этим прокуратура внесла директору птицефабрики представление с требованием прекратить размещение помета и восстановить землю на поврежденном участке.

Сейчас в воздухе нет превышений гигиенических нормативов по загрязняющим веществам.