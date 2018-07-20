Ещё
Прокуроры нашли источник неприятного запаха в одном из районов Новокузнецка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуроры нашли источник неприятного запаха в одном из районов Новокузнецка 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Жители Новоильинского района Новокузнецка обратились в природоохранную прокуратуру из-за резкого запаха куриного помета на улице. Представители надзорного ведомства провели проверки и уставили источник.
На сайте прокуратуры говорится, что в нарушениях уличили АО «Кузбасская птицефабрика».
«Установлен факт размещения АО куриного помета на земельном участке сельскохозяйственного назначения без лабораторных анализов, позволяющих использовать его в качестве удобрения», — говорится в пресс-релизе.
Помет, если он используется в качестве удобрения, должен был пройти обезвреживание и соответствовать требованиям нормативных документов, но найденные отходы не прошли госрегистрацию агрохимикатов.
В связи с этим прокуратура внесла директору птицефабрики представление с требованием прекратить размещение помета и восстановить землю на поврежденном участке.
Сейчас в воздухе нет превышений гигиенических нормативов по загрязняющим веществам.
sibnovosti.ru: последние новости
«Норникель заявил об устойчивом развитии Тяжелая техника начала снос ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Тепловые сети в красноярском Сквере Универсиады прячутся под землю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ268
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе348
Женщина лишилась ноги после бритья14
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
Украина готовится к «возвращению» Донбасса177
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение