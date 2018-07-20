Северный морской путь. К 2024 году грузопоток должен достичь 80 миллионов тонн

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Дмитрий Кобылкин вернется в Салехард, чтобы встретиться с журналистами

Вежливые люди. В Салехарде автомобилистам приходится на дорогах пропускать выводки утят

Теория не заменит опыт. Практиканты на ямальских месторождениях вникают в процесс добычи газа