Северный морской путь. К 2024 году грузопоток должен достичь 80 миллионов тонн 

Временно исполняющий обязанности губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов провел рабочее совещание с генеральным директором ОАО «Совкомфлот» Сергеем Франком и посетил штаб-квартиру одноимённой группы компаний в столице. Основной темой их встречи стало освоение Северного морского пути и перспективы сотрудничества на этом направлении. Как сообщает пресс-служба главы арктического региона, речь идет об обеспечении флотом арктического класса проектов в центральной Арктической зоне страны, к которой относится территория Ямала.
Напомним, в соответствии с указом президента РФ №204 от 07 мая 2018 года правительство РФ совместно с органами власти регионов до 1 октября должно принять комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, благодаря реализации которого к 2024 году грузопоток по Северному морскому пути должен достичь объема в 80 миллионов тонн.
Группа компаний «Совкомфлот» (Группа СКФ) — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн тонн. Ледовым классом обладают 78 судов.
«Совкомфлот» участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: «Новый Порт», «Ямал СПГ», «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», Tangguh (Индонезия). Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, представительства расположены в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае.