СМИ: Китай к 2021 году планирует построить передовое спасательное судно

ПЕКИН, 20 июля. / ТАСС /. Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) планирует к 2021 году построить «самое передовое в мире» судно по проведению спасательных операций на море. Об этом сообщила в пятницу газета China Daily.

Ультрасовременный катер водоизмещением 16 тыс. тонн будет достигать 133 метров в длину и 26 метров в ширину, и приводиться в движение двумя двигателями, каждый мощностью 7 тыс. кВт. Он сможет находиться до 90 суток в открытом море без захода в порты для дозаправки топливом и пополнения запасов провианта, и, как утверждается, способен за одну миссию преодолеть до 30 тыс. км. «Это будет самое тяжеловесное и наиболее крупногабаритное судно из имеющихся в Китае аналогов», — отметили конструкторы.

По словам разработчиков, проектируемый ими спасательный катер будет способен выдерживать натиск тайфунов при ураганной скорости ветра, достигающей 33 м/с. Судно с 30 членами экипажа и 90 спасателями на борту также рассчитано на размещение 200 пострадавших в результате аварий и стихийных бедствий и, как сообщили китайские власти, в первую очередь будет использоваться в Южно-Китайском море. На палубе планируется сконструировать специальную площадку для тяжелого вертолета, который сможет обследовать водную поверхность с воздуха и участвовать в спасении тех, кто терпит бедствие.

"В принципе, катер способен в автономном режиме осуществлять работу в любой точке планеты. Он будет оборудован новейшим оборудованием, в частности, спасательными батискафами, максимальная глубина погружения которых составляет порядка 300 метров. Помимо этого на борту судна будут находиться подводные аппараты на дистанционном управлении, способные опускаться на 6 тыс. метров", — рассказал журналистам руководитель программы Ши Гунцянь.

"Как только такие катера будут введены в эксплуатацию, они позволят заметно усилить потенциал КНР в проведении спасательных операций на море. Мы сможем оказывать более эффективное содействие тем, кто намерен использовать Южно-Китайское море в мирных гражданских целях", — добавил он.

Согласно официальной статистике, с 2003 по начало 2018 года Китай провел в южной акватории более 4,1 тыс. спасательных операций — в общей сложности помощь была оказана свыше 1,1 тыс. судам, при этом удалось спасти жизни 17,3 тыс. человек.