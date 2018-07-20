Ещё
В Якутске приземлился самолет «Полярных авиалиний», получивший повреждения во время полета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутске приземлился самолет «Полярных авиалиний», получивший повреждения во время полета 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Вылетевший из села Оленек на севере Якутии самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» благополучно приземлился в аэропорту Якутска, несмотря на полученные во время полета повреждения. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе авиакомпании.
"Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии», следующий по маршруту Оленек — Якутск, попал в неблагоприятные метеоусловия, в результате чего произошло повреждение воздушного судна, — сообщили в компании. — Никто не пострадал, самолет совершил посадку в аэропорту Якутск".
На борту самолета Ан-24 находились 33 пассажира, включая 14 детей, и четыре члена экипажа, добавили в пресс-службе авиакомпании. Помощь медиков или психологов никому не потребовалась.
"О частичном повреждении носовой части фюзеляжа самолета Ан-24 узнали только по прибытии в аэропорт Якутска", — отметили в компании.
Территориальное управление Росавиации создало комиссию, которая проводит расследование инцидента, по итогам которого будет принято решение о том, будет ли воздушное судно снято с эксплуатации.
Компания «Полярные авиалинии» была создана в 1997 году. Ежегодно она перевозит свыше 120 тыс. пассажиров и более 2 тыс. тонн грузов и почты.
ТАСС: последние новости
Японская оппозиция внесла в парламент резолюцию о недоверии правительству Абэ СМИ: украинский самолет совершил вынужденную посадку на севере Египта ВКС испытали Ту-22М3 с новой ракетой класса "воздух - поверхность"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ268
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе348
Женщина лишилась ноги после бритья14
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
Украина готовится к «возвращению» Донбасса177
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение