В Якутске приземлился самолет «Полярных авиалиний», получивший повреждения во время полета

ЯКУТСК , 20 июля. / ТАСС /. Вылетевший из села Оленек на севере Якутии самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» благополучно приземлился в аэропорту Якутска, несмотря на полученные во время полета повреждения. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе авиакомпании.

"Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии», следующий по маршруту Оленек — Якутск, попал в неблагоприятные метеоусловия, в результате чего произошло повреждение воздушного судна, — сообщили в компании. — Никто не пострадал, самолет совершил посадку в аэропорту Якутск".

На борту самолета Ан-24 находились 33 пассажира, включая 14 детей, и четыре члена экипажа, добавили в пресс-службе авиакомпании. Помощь медиков или психологов никому не потребовалась.

"О частичном повреждении носовой части фюзеляжа самолета Ан-24 узнали только по прибытии в аэропорт Якутска", — отметили в компании.

Территориальное управление Росавиации создало комиссию, которая проводит расследование инцидента, по итогам которого будет принято решение о том, будет ли воздушное судно снято с эксплуатации.

Компания «Полярные авиалинии» была создана в 1997 году. Ежегодно она перевозит свыше 120 тыс. пассажиров и более 2 тыс. тонн грузов и почты.