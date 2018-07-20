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«Попользовались собакой и выкинули». Хозяин, привязавший в лесу пса, объяснил свой поступок
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«Попользовались собакой и выкинули». Хозяин, привязавший в лесу пса, объяснил свой поступок 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Пес просидел на привязи три дня  Несчастный пёс, с которым так жестоко поступил хозяин, привязав в лесу к дереву, сейчас в руках волонтёров. Собаку жалко — такого предательства пёс не заслужил. Но что толкнуло хозяина так поступить с животным?
Волонтёры узнали.
— Нашлись соседи хозяина, он из местного садоводства в Туношне, сказали, он продает дачу и таким путем решил избавиться от собаки: «Нет дачи — нечего и охранять», — рассказали волонтёры. — Попользовались собакой и выкинули, как б/у.
Сейчас собачке нашли передержку. И теперь уж будут искать настоящего верного хозяина.
Напомним, пса нашли на днях в ярославском лесу. Собака без еды и воды просидела на привязи три дня.
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