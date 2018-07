Обзор соцсетей: Кроуфорд и ко на церемонии ESPY, Усик и Гассиев на пресс-конференции, Ковалёв готовится к бою

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Александр Усик с менеджментом в Москве

Press conference in Moscow went great! @usykaa @alex.krassyuk #pressconference #moscowcity #40floor #boxing #klimasmanagement

Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement)

19 Июл 2018 в 7:14 PDT Мурат Гассиев работает на публику…

Только 2 дня до боя #boxing #wbsuperseries

Публикация от Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev)

19 Июл 2018 в 4:19 PDT …и сверлит взглядом Усика

Face off in Moscow-City #wbsuperseries

Публикация от Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev)

19 Июл 2018 в 12:43 PDT Сергей Ковалёв вышел на пробежку…

#KRUSHER at morning run ✌? #крашер #wbochamp

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

18 Июл 2018 в 1:33 PDT …и сфотографировался после спаррингов

Took a picture after sparring Good mood in my team #KRUSHER

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

@jcramirez2012, @oscarvaldez56, @stevennelsonboxing &, last but not least, Best Fighter nominee @tbudcrawford walk the walk to the #espys!

Публикация от Top Rank Boxing (@trboxing)

18 Июл 2018 в 3:51 PDT Боб Арум , Шугар Рэй Леонард и боксеры Top Rank на красной дорожке ESPY

@trboxing was in the house tonight at the @espysawardsig #WorldChampions #Sports #Professionals #RedCarpet #espys

Публикация от Jose Carlos Ramirez (@jcramirez2012)

18 Июл 2018 в 8:07 PDT Туда же приехал Амир Хан

It was a honour attending the ESPYS awards in LA. Thank you for the hospitality & the love shown! #ESPYS #8thSept #KhanVargas

Публикация от Amir Khan (@amirkingkhan)

19 Июл 2018 в 6:39 PDT …вместе с прекрасной женой Фариал Махдум

#espys2018

Публикация от Amir Khan (@amirkingkhan)

19 Июл 2018 в 1:01 PDT Деметриус Эндрэд рад сотрудничеству с Эдди Херном

@boobooandrade

Публикация от Eddie Hearn (@eddiehearn)

18 Июл 2018 в 2:04 PDT Джарретт Хёрд поник, вернувшись в зал Back in the gym full-fledged. That’s a scary sight. #SwiftNation

Публикация от «SWFT» Jarrett Hurd (@swift_jarretthurd)

18 Июл 2018 в 3:34 PDT Уилли Монро мл. приодел семейку

The Monroe’s went #ApeShit the outfits made by the beautiful @stitchbybritt she can custom design anything made with @mcmworldwide …happy 4 year anniversary forever to go July 19th 2014 #TeamMonroe #Wewin #Monroefamily #TheMonroes #apeshitchallenge #MCM #July19th #Happy shot by @i_am_goodknews

Публикация от Willie Monroe Jr (@willie_elmongoose_monroejr)

19 Июл 2018 в 6:05 PDT Джош Тейлор выезжает на жеребьёвку второго сезона Суперсерии

‪Scotland’s @joshtaylorbox1 at the airport yesterday before heading to Moscow for The Draft tomorrow evening! ‬ ‪#Season2 #TheDraft #AliTrophy ‬

Публикация от World Boxing Super Series (@wbsuperseries)

19 Июл 2018 в 1:53 PDT Эдриен Броунер : «Она сказала, что хочет распустить волосы, устроится поудобнее в нашем 3-миллионном доме и посмотреть фильм, пока дети спят… так мы и сделали»

@misslouiebags said she wanted to let her hair down and get comfortable in our 3 million dollar home and watch a movie while the kids sleep… so that’s what we did #LivingOurBestLife

Публикация от Adrien AB Broner (@adrienbroner)

19 Июл 2018 в 9:00 PDT Иван Редкач в центре Киева

Публикация от Ivan EL-Terrible Redkach (@ivan_redkach_11)

19 Июл 2018 в 6:37 PDT Александр Емельяненко поёт Леонтьева, прыгая на скакалке

А я бегу, бегу, бегу…, а цвет зелёный!

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

