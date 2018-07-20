Выставка китайской масляной живописи открылась в Риме 

Рим, 19 июля /Синьхуа/ — Международная передвижная выставка «Скрытый смысл Китая: китайская масляная живопись» открылась накануне в римском комплексе Витториано. В экспозиции — около 150 произведений более 60 художников. Фотографии Синьхуа/Цзинь Юй Рим, 19 июля /Синьхуа/ — Международная передвижная выставка «Скрытый смысл Китая: китайская масляная живопись» открылась накануне в римском комплексе Витториано. В экспозиции — около 150 произведений более 60 художников. Фотографии Синьхуа/Цзинь Юй Рим, 19 июля /Синьхуа/ — Международная передвижная выставка «Скрытый смысл Китая: китайская масляная живопись» открылась накануне в римском комплексе Витториано. В экспозиции — около 150 произведений более 60 художников. Фотографии Синьхуа/Цзинь Юй Рим, 19 июля /Синьхуа/ — Международная передвижная выставка «Скрытый смысл Китая: китайская масляная живопись» открылась накануне в римском комплексе Витториано. В экспозиции — около 150 произведений более 60 художников. Фотографии Синьхуа/Цзинь Юй Рим, 19 июля /Синьхуа/ — Международная передвижная выставка «Скрытый смысл Китая: китайская масляная живопись» открылась накануне в римском комплексе Витториано. В экспозиции — около 150 произведений более 60 художников. Фотографии Синьхуа/Цзинь Юй Рим, 19 июля /Синьхуа/ — Международная передвижная выставка «Скрытый смысл Китая: китайская масляная живопись» открылась накануне в римском комплексе Витториано. В экспозиции — около 150 произведений более 60 художников. Фотографии Синьхуа/Цзинь Юй