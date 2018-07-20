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Выставка китайской масляной живописи открылась в Риме
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Выставка китайской масляной живописи открылась в Риме 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Рим, 19 июля /Синьхуа/ — Международная передвижная выставка «Скрытый смысл Китая: китайская масляная живопись» открылась накануне в римском комплексе Витториано. В экспозиции — около 150 произведений более 60 художников. Фотографии Синьхуа/Цзинь Юй  Рим, 19 июля /Синьхуа/ — Международная передвижная выставка «Скрытый смысл Китая: китайская масляная живопись» открылась накануне в римском комплексе Витториано. В экспозиции — около 150 произведений более 60 художников. Фотографии Синьхуа/Цзинь Юй  Рим, 19 июля /Синьхуа/ — Международная передвижная выставка «Скрытый смысл Китая: китайская масляная живопись» открылась накануне в римском комплексе Витториано. В экспозиции — около 150 произведений более 60 художников. Фотографии Синьхуа/Цзинь Юй  Рим, 19 июля /Синьхуа/ — Международная передвижная выставка «Скрытый смысл Китая: китайская масляная живопись» открылась накануне в римском комплексе Витториано. В экспозиции — около 150 произведений более 60 художников. Фотографии Синьхуа/Цзинь Юй  Рим, 19 июля /Синьхуа/ — Международная передвижная выставка «Скрытый смысл Китая: китайская масляная живопись» открылась накануне в римском комплексе Витториано. В экспозиции — около 150 произведений более 60 художников. Фотографии Синьхуа/Цзинь Юй  Рим, 19 июля /Синьхуа/ — Международная передвижная выставка «Скрытый смысл Китая: китайская масляная живопись» открылась накануне в римском комплексе Витториано. В экспозиции — около 150 произведений более 60 художников. Фотографии Синьхуа/Цзинь Юй
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