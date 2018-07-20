Работы по газификации Уссурийска вышли на финишную прямую

О газификации Уссурийска говорят не первый год, но, похоже, работы вышли на финишную прямую. Уже в октябре этого года планируется завершение строительно-монтажных работ четвертого пускового комплекса, сообщает UssurMedia. После этого микрорайон «Радужный» перейдет на потребление природного газа.

«В июле прошли публичные слушания по вопросу оформления земли под строительство комплекса. Теперь идет подготовка проектной документации. Запуск четвертого пускового комплекса позволит жителям «Радужного» пользоваться природным газом в полной мере, как это и было предусмотрено проектом микрорайона изначально. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2018 года», — отметили в администрации УГО.

Фото — администрация УГО