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Театры из Уфы покажут спектакли на фестивале «Коляда-Plays» в Екатеринбурге
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Театры из Уфы покажут спектакли на фестивале «Коляда-Plays» в Екатеринбурге 

АиФ-Уфа 32 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
Два театра из Башкирии примут участие в XII Международном театральном фестивале современной драматургии, который проводится в Екатеринбурге. В программу вошли постановка Башкирского драмтеатра имени Мажита Гафури «На кисельном берегу» и спектакль «Хорошо живём» Национального молодежного театра имени Мустая Карима. Об этом сообщается на сайт Минкультуры Башкирии.
Башкирский театр драмы им. Мажита Гафури — постоянный участник «Коляда-Plays». В 2017 году труппа представила на фестивале спектакль по повести Айгиза Баймухаметова «Навстречу мечте», в 2016 году — постановку по пьесе Ярославы Пулинович «Жанна. Завтра будет новый день».
В этом году в связи с проведением в Екатеринбурге ЧМ-2018 фестиваль «Коляда-Plays» перенесли с июня на осень — он пройдет с 5 по 15 ноября. Организаторы отметили, что они решили поменять формат фестиваля с «летнего», на «зимний».
«Зимой всех участников фестиваля будет ждать мороз, солнце, чудесные дни на природе у тёплых источников, выезд в дома отдыха под Екатеринбургом, катание на лыжах, коньках, санях и, конечно же, спектакли. Мы собирали лучшее для фестиваля. Спектакли по пьесам уральских драматургов, которые ставят во всем мире. Это ли не повод для гордости?» — отметили организаторы.
Первый Международный театральный фестиваль современной драматургии прошел в столице Урала в 1994 году. Идея фестиваля и инициатива его возобновления в 2008 году принадлежит известному российскому актеру, драматургу, сценаристу и режиссеру Николаю Коляде.
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