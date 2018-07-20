Пермское УФАС нашло нарушение в работе краевого Минкульта

Как сообщает пресс-служба управления, Минкульт выделял КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» (организации, через которое проводит большинство мероприятий), деньги из краевого бюджета на проведение нескольких фестивалей и гастролей. В частности — фестиваля «Крылья Пармы», гастролей ведущих театров России , «Небесной ярмарки Урала».

Проверка антимонопольщиков показала, что у КГАУ не было материальной и технической возможности для самостоятельной выполнения задания, о чём заранее знало Министерство культуры. По законодательству Минкульт должен был осуществлять закупку этих услуг по нормам Закона о контрактной системе №44-ФЗ.

«КГАУ, получив деньги без конкурентных процедур, не само исполняет задание, а привлекает других подрядчиков по 223 Федеральному закону, более «мягкому», чем 44 ФЗ. Получается, что КГАУ является посредником в распределении бюджетных средств. Кроме того, КГАУ имеет право проводить закупки по 223 ФЗ только на собственные нужды, а не на нужды министерства. Автономные учреждения не могут выступать государственными заказчиками и распорядителями бюджетных средств», — пояснила начальник отдела контроля за органами власти и процедурами торгов Пермского УФАС Анастасия Белова

УФАС выдало министерству культуры и КГАУ предупреждение в срок до 30 июля 2018 года устранить нарушения. Если Минкульт не исправит ситуацию, управление возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства, а значит виновные лица могут привлечь к административной ответственности.