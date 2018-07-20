Нападение подростков на инспектора ГИБДД в Магадане попало на видео 

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Магадане группа подростков напала на сотрудника Госавтоинспекции, сообщает портал MagadanMedia.
По словам очевидцев, полицейский пытался забрать ключи от мопеда у молодого человека, нарушившего правила дорожного движения. Тот начал сопротивляться, а затем на помощь к подростку подошли друзья.
Они стали хватать инспектора за руки и пытались увести транспортное средство. В результате владельцу мопеда удалось уехать.
Очевидцы инцидента записали потасовку на видео. Роликом уже заинтересовался Следственный комитет, который начал проверку по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и статье 286 «Превышение должностных полномочий».