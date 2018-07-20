Нападение подростков на инспектора ГИБДД в Магадане попало на видео

По словам очевидцев, полицейский пытался забрать ключи от мопеда у молодого человека, нарушившего правила дорожного движения. Тот начал сопротивляться, а затем на помощь к подростку подошли друзья.

Они стали хватать инспектора за руки и пытались увести транспортное средство. В результате владельцу мопеда удалось уехать.