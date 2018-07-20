Групповое избиение подростками сотрудника ГИБДД в Магадане попало на видео

Магадане группа подростков напала на сотрудника Госавтоинспекции , защищая друга и его мопед. Об этом сообщает «MagadanMedia.ru».

Инспектор пытался забрать ключи от мопеда у подростка, нарушившего ПДД. Тот начал сопротивляться, а после на помощь другу пришли его приятели. Они стали хватать инспектора за руки и пытались увести транспортное средство. В результате владельцу мопеда удалось уехать. Помочь своему коллеге не успел второй сотрудник ГИБДД, который в это время составлял административный протокол в служебной машине.

Следственный комитет сообщил, что по факту инцидента, произошедшего 17 июля, проводится доследственная проверка по ч.1 ст. 318 УК России «применение насилия в отношении представителя власти» и ч.3 ст. 286 УК «превышение должностных полномочий», поводом для которого послужило обращение законного представителя одного из несовершеннолетних.

По результатам проверок следователи примут процессуальные решения о наличии оснований для возбуждения уголовных дел.