Обзор московских событий в СМИ за 20 июля

«Коммерсантъ». Уже не хуже, чем в Париже Москва вырвалась из списка проблемных мегаполисов, но пока не добралась до лидеров. ссылка

«Коммерсантъ». В. Вексельберг пришел к дольщикам «Кортрос» застроит площадку на севере Москвы. ссылка

«Известия» . Московский стартап спрогнозирует доходы торговых предприятий Алгоритмы машинного обучения позволяют предсказать успех будущего бизнеса. ссылка

«Известия». Чемпионат поднял настроения россиян Успех домашнего мирового первенства заметно улучшил социальное самочувствие граждан. ссылка

«Газета.ru» . «Сделал все, что мог»: водителя судят за автобус в переходе Водитель автобуса, угодившего в переход метро станции «Славянский бульвар» в Москве, не признал своей вины. ссылка

Российская газета ». ОП Москвы направит наблюдателей на все «дачные участки» для голосования В наблюдатели на выборах мэра Москвы официально приглашены представители партий, преодолевших 3% барьер в столице во время парламентской кампании 2016 г. ссылка

«Российская газета». Есть куда расти Москва вошла в мировой топ-10 по развитию транспортной системы. ссылка

«Российская газета». Давил на газ Суд начал рассматривать дело по ДТП у метро «Славянский бульвар». ссылка

«Российская газета». Вот и поворот Удобный выезд на ул. Новый Арбат позволит разгрузить Садовое кольцо. ссылка

«Российская газета». Магазин для М. Тэтчер Москвичей приглашают на бесплатные кинопоказы и лекции о столице. ссылка

«Российская газета». Съешь шоколадку Пенсионеры смогут бесплатно поесть в столичных парках или получить билеты в музей или театр. ссылка

«Российская газета». Волонтеры ФИФА поддерживают С. Собянина и переходят в его штаб Чемпионат мира по футболу закончился, но волонтеры, помогавшие в его организации, продолжают приносить пользу. ссылка

Московский комсомолец ». Московские хирурги извлекли 33 косточки из желудка ребенка Дорвавшийся до сладкого ребенок поставил свою жизнь под угрозу. ссылка

«Московский комсомолец». Загородное голосование пройдет со всеми удобствами Стали известны места для голосования москвичей, находящихся на дачах. ссылка

«Московский комсомолец». Реновация пришла в Южное Бутово Москвичи получают ключи от новых квартир на ул. Изюмская. ссылка

Независимая газета ». Волонтеры чемпионата мира помогают штабу С. Собянина Городские активисты решили провести с пользой для города и вторую половину лета. ссылка

«Независимая газета». Автобусные перевозки в Московской области поставили под навигационный контроль Жители и власти региона могут в режиме реального времени следить за работой общественного транспорта. ссылка

«Независимая газета». От участка дачного до участка избирательного — один шаг Среди москвичей — поклонников загородного отдыха зарождается новая традиция: голосовать, не выезжая в столицу. ссылка

Комсомольская правда ». Потоп в Москве: улицы столицы превратились в реки из-за мощного ливня Сильные дожди привели к потопу в Москве. ссылка

Московская правда ». Дополнительная полоса: выезд с Садового на ул. Новый Арбат стал удобнее Теперь для съезда с Садового кольца на ул. Новый Арбат доступны две полосы вместо одной. ссылка

«Московская правда». Посетить онлайн: электронные версии коллекций создадут 50 музеев Москвы Почти 50 музеев Москвы разместят на единой электронной площадке фотографии экспонатов и копии документов. ссылка

«Вечерняя Москва». Хохловская площадь получила премию MUF Community Awards за лучший дизайн Проект благоустройства Хохловской площади получил награду в номинации «Городской дизайн» по итогам голосования москвичей. ссылка

«Вечерняя Москва». Археологи нашли новые артефакты Старинные предметы быта, религиозная утварь и монеты обнаружили археологи во время работ по благоустройству в Армянском пер. и Малом Златоустинском пер. ссылка

«RT». МЧС предупредило об очень сильном дожде в ночь на 20 июля в Москве МЧС России предупреждает жителей Москвы о сильном дожде в ночь на 20 июля. ссылка