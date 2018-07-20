Цветы, стрекозы, птички: любуйтесь свежими летними фотографиями с берегов Волги

Жаркое волгоградское лето в разгаре. Горожане прячутся в тень и под кондиционеры и мечтают о выходных и поездке за город.

Фотографии для уставших глаз городского жителя

В последний рабочий день, когда силы человеческие уже совсем на исходе, посмотрите красочный фоторепортаж с Волги и озер Волго-Ахтубинской поймы, и пусть пятница пройдет легко и приятно.

Летняя жизнь

Речная прохлада

Яркий аэродром для маленького летательного аппарата

Озерная синь в глазах стрекозы

Простая красота полевых цветов

Танец на песке

Мгновение задумчивости

Успокаивающий зеленый

Хозяйка положения