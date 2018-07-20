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Цветы, стрекозы, птички: любуйтесь свежими летними фотографиями с берегов Волги
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Цветы, стрекозы, птички: любуйтесь свежими летними фотографиями с берегов Волги 

v1.ru 48 минут назад
Фото: v1.ru
Жаркое волгоградское лето в разгаре. Горожане прячутся в тень и под кондиционеры и мечтают о выходных и поездке за город.
Фотографии для уставших глаз городского жителя
В последний рабочий день, когда силы человеческие уже совсем на исходе, посмотрите красочный фоторепортаж с Волги и озер Волго-Ахтубинской поймы, и пусть пятница пройдет легко и приятно.
Летняя жизнь
Речная прохлада
Яркий аэродром для маленького летательного аппарата
Озерная синь в глазах стрекозы
Простая красота полевых цветов
Танец на песке
Мгновение задумчивости
Успокаивающий зеленый
Хозяйка положения
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