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В Дзержинском установили фонари на строящейся набережной
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В Дзержинском установили фонари на строящейся набережной 

Газета.Ru 59 минут назад
В подмосковном Дзержинском установили фонари на строящейся набережной в рамках программы губернатора «Светлый город», сообщает РИАМО.
"Освещение — важная составляющая благоустройства городских территорий. Оно должно быть не только экономичным, но и эстетичным, обеспечивающим хорошую видимость, поэтому при проведении строительных работ используем самые современные технологии. В рамках программы губернатора Московской области «Светлый город» установили первые фонари на набережной", — сказал глава городского округа Виталий Панаморенко.
Работы по строительству набережной, проходящей вдоль городского карьера, начались в конце мая. Их планируют завершить к 1 сентября.
В Московской области уже несколько лет реализуется программа по развитию и повышению энергоэффективности наружного освещения. За последние пять лет было модернизировано более 100 тысяч точек освещения.
В начале 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьев инициировал реализацию программы «Светлый город», которая призвана решить наиболее актуальные проблемы с наружным освещением. Это создание дополнительного освещения аварийных участков автодорог, освещение мест притяжения (парков, скверов, набережных, достопримечательностей), а также улиц и дворов.
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