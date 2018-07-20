В Дзержинском установили фонари на строящейся набережной

В подмосковном Дзержинском установили фонари на строящейся набережной в рамках программы губернатора «Светлый город», сообщает РИАМО

"Освещение — важная составляющая благоустройства городских территорий. Оно должно быть не только экономичным, но и эстетичным, обеспечивающим хорошую видимость, поэтому при проведении строительных работ используем самые современные технологии. В рамках программы губернатора Московской области «Светлый город» установили первые фонари на набережной", — сказал глава городского округа Виталий Панаморенко

Работы по строительству набережной, проходящей вдоль городского карьера, начались в конце мая. Их планируют завершить к 1 сентября.

В Московской области уже несколько лет реализуется программа по развитию и повышению энергоэффективности наружного освещения. За последние пять лет было модернизировано более 100 тысяч точек освещения.