Завершились личные презентации проектов на соискание премии «Наше Подмосковье»

Во всех муниципалитетах Московской области завершились личные презентации проектов, поданных авторами на соискание премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье», передает телеканал «360».

Те, кто не успел представить свои проекты в муниципальных образованиях, смогут продемонстрировать их в Доме правительства Московской области

"Порядка 9 тысяч авторов, подавших свои проекты на соискание премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье», презентовали их лично в муниципалитетах. С 17 по 20 июля те авторы, которые по каким-то причинам не смогли представить свой проект в муниципальном образовании, смогут сделать это в Доме правительства Московской области", — заявила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева

Она отметила, что принять участие в этапе личных презентаций проектов могут участники областного молодежного образовательного форума «Я — гражданин Подмосковья». Для этого на территории форума работает специальный шатер.

"Часть авторов, представивших свои проекты, уже становились лауреатами премии прошлых лет. В этом году они выступили с новыми инициативами. Проекты разнообразны: от благоустройства двора до строительства пожарного депо, развития разных видов спорта, работы с бездомными животными и помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, людям без определенного места жительства, работа с детьми с особенностями развития", — отметила Ирина Плещева.

Для участия в презентации проектов в Доме правительства Московской области необходимо заблаговременно аккредитоваться у своего координатора, а в день приезда иметь при себе паспорт, так как вход в ДПМО осуществляется строго по паспортам. Подробности на официальном сайте премии Наше-Подмосковье.РФ в разделе «Презентации» и у координаторов премии в муниципалитетах.

Личная презентация проектов авторами является обязательным этапом конкурса на соискание премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье». На очной защите проектов авторы демонстрируют результаты и рассказывают о целях, задачах и этапах реализации.

Главные критерии, по которым оцениваются проекты: социальная значимость проекта, достигнутые результаты за прошедший год, уникальность проекта, охват аудитории проекта, затраченные ресурсы.

Дополнительным анализом заявок на соискание ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в текущем году займутся "Агентство стратегических инициатив" , общероссийская общественная организация «Офицеры России», «Центральный спортивный клуб армии», «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», «Ассоциация волонтерских центров», «Всероссийское общество охраны природы».

Призовой фонд премии традиционно составит 180 миллионов рублей. Проекты подаются в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение» или «Сообщество». Количество победителей составит 2018 человек. Ключевые особенности премии в 2018 году: в год добровольцев и волонтеров организованы специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий.

Для того чтобы любой житель мог получить консультацию и помощь, в каждом муниципалитете работает координатор премии, который поможет с оформлением проекта и подачей заявки для участия. Адреса и номера телефонов координаторов можно будет посмотреть на сайте Наше-Подмосковье.РФ.