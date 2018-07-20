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Опоздавшим скидки?! Как уберечь бизнес от штрафов по 54-ФЗ
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Опоздавшим скидки?! Как уберечь бизнес от штрафов по 54-ФЗ 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
КоАП суров, но это закон.
Чтобы избежать участи «штрафника», предпринимателям и организациям нужно не просто приобрести кассу, но и фискальный накопитель к ней, а также подключить технику к оператору фискальных данных (ОФД). Как это сделать без лишних затрат, рассказывают эксперты компании «Платформа ОФД». — Как выбирать и где купить фискальный накопитель?
— При покупке ФН прежде всего нужно учитывать максимальный срок его действия: 13, 15 и 36 месяцев, а также поддерживаемые им форматы фискальных данных (ФФД). Предпринимателям на спецрежимах (ЕНВД, ПСН, УСН, ЕСХН) подходит лишь ФН на 36 месяцев. При оценке поддерживаемых устройством форматов, следует помнить, что ФФД 1.0, который использовался в модели ФН-1, прекращает действие с 2019 года. Покупайте ФН-1.1.
Сегодня ФН, как правило, приобретают в комплекте с ОФД. Так дешевле. Заказать ФН можно прямо на сайте оператора. Либо, в центрах техобслуживания касс и в сервисных центрах города.
— Какое ОФД выбрать?
— Есть официальный рейтинг ОФД от Cnews Analytics. По сути, это и есть реальный лайфхак при выборе оператора. Он оценивает ОФД по ряду критериев: масштаб бизнеса, гибкость тарифной линейки, возможности личного кабинета пользователя, удобство подачи отчетности, работу службы технической поддержки. Например, «Платформа ОФД», согласно официальному рейтингу CNews Analytics, занимает в рейтинге первое место и признается крупнейшим ОФД.
— Какие скидки и бонусы может получить предприниматель?
— Ряд ОФД предоставляют предпринимателям скидки при подключении. Оформив услуги «Платформа ОФД» до 31 июля, можно получить скидку в размере 25% на популярные тарифы.
Однако более привлекательными бонусами для бизнеса становятся дополнительные сервисы в комплексе услуг ОФД. Это возможность мониторинга работы касс и фискальных накопителей, выгрузка различных прикладных отчетов, удобные для клиента варианты оплаты. В личном кабинете оператора доступна и товарная аналитика (помогает узнать, какой товар является наиболее популярным у покупателей, а какой наоборот, «не идет»). Для рекламных целей — сервис по брендированию электронных чеков, чтобы магазин или кафе могли размещать на чеках свой логотип, рассылать их под нужным брендом.
Сейчас, в период сдачи отчетности в ФНС, особенно актуален магазин приложений на базе ОФД, а в нем — сервисы, которые позволяют бухгалтеру синхронизировать данные ОФД с программой 1С. Значит, можно автоматически сформировать бухгалтерский отчет, выгрузить информацию о финансовых операциях в торговой точке. Просто и удобно.
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