Как интернет-магазинам избежать крупных штрафов

1 февраля 2017 года вступил в силу 54-ФЗ. По новым правилам, контрольно-кассовая техника должна отправлять электронные версии чеков оператору фискальных данных (ОФД). С 1 июля 2018 налоговая инспекция начинает выписывать штрафы компаниям, которые не соблюдают закон.

За контрольно-кассовую технику, не соответствующую требованиям, и каждый не отправленный покупателю чек придется заплатить по 10 тыс. рублей. За осуществление продаж без соответствующей техники грозит приостановление деятельности и штраф — 30 тыс. рублей.

Почему интернет-магазины

Закон отразится практически на всех, кто осуществляет продажу товаров, однако именно владельцы интернет-магазинов будут испытывать наибольшие трудности с соблюдением новых правил.

Ранее электронная торговля была слабо регламентирована, теперь налоговая проработала данный вопрос более тщательно. Все способы принятия платежей у населения в режиме онлайн попадают под 54-ФЗ и требуют специального налогового учёта.

Теперь обязательно выбивать чеки, если вы используете для расчёта покупателя один из способов:

Эквайринг (все банки, предоставляющие услугу оплаты картами)

Агрегаторы (Яндекс. Касса, ROBOKASSA и т.д)

Есть всего 5 минут, чтобы выписать чек нового образца, зарегистрированного у оператора фискальных данных, и отправить его покупателю на email или по SMS.

Если в обычном магазине клиенты выстраиваются в очередь и им по одному выписывают чеки, то интернет-магазины работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Получается, что необходимо следить за заказами и выбивать чеки круглосуточно, иначе придется платить штрафы.

Интернет-агентство RASA может помочь

Мы нашли 2 способа помочь владельцам интернет-магазинов избежать штрафов.

1 Связать интернет-магазин и физическую кассу

Понадобится:

Интернет-магазин на 1С-Битрикс,

Компьютер с постоянным доступом в интернет и электропитанием,

Специальная программа от 1С-битрикс для подключения кассы,

Касса, зарегистрированная в налоговой, с установленным фискальным накопителем,

Договор с одним из ОФД.

Как это работает:

Покупатель оформляет заказ,

Интернет-магазин передаёт информацию о заказе на ваш компьютер,

Компьютер передаёт информацию на кассу,

Касса регистрирует чек и передаёт его в ОФД,

ОФД отправляет зарегистрированный чек покупателю.

Плюсы:

Платить придется 1 раз — за покупку кассы,

Можно использовать одну кассу для онлайн— и офлайн-покупок,

Соблюдаете закон и не получаете штрафы.

Минусы:

Придется купить компьютер для подключения кассы и обеспечить бесперебойное питание и интернет.

2 Связать интернет-магазин и сервис аренды онлайн-касс

Сейчас популярны 2 сервиса — Атол.Online и OrangeData. Данные компании предоставляют кассу в аренду и самостоятельно следят за её работоспособностью. Если ваш интернет-магазин обрабатывает много заказов — можно увеличить количество касс.

Понадобится:

Интернет-магазин на 1С-Битрикс,

Договоры с Атол.Online или Orange Data и одним из ОФД.

Как это работает:

Покупатель оформляет заказ,

Интернет-магазин передаёт информацию в Атол.Online или Orange Data,

Касса сервиса регистрирует чек и передаёт его в ОФД,

ОФД отправляет чек покупателю.

Плюсы:

Не нужно покупать дополнительное оборудование и следить за его работоспособностью,

Легко масштабировать количество касс,

Соблюдаете закон и не получаете штрафы.

Минусы:

За кассу кассы придется платить каждый месяц.

Государство ввело инструменты контроля за онлайн-продажами. Если предприниматели не будут соблюдать новое законодательство, то будут попадать под санкции вплоть до приостановки деятельности компании.

Интернет-агентство RASA активно развивает интернет-торговлю на Дальнем востоке и знает, как помочь предпринимателям не получать штрафы. Получить более подробную информацию или задать вопросы можно на сайте компании или по телефону: +7 (4212) 400-408