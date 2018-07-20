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Почему тонут новосибирцы летом 2018
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Почему тонут новосибирцы летом 2018 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Знаменитый котлован на Юго-Западном жилмассиве, который многие почему-то называют озером — один из самых опасных водоемов Новосибирска. Когда-то здесь располагался карьер по добыче торфа, сегодня в отдельных местах его глубина превышает 20 метров. По мнению экспертов, здесь не то, что опасно купаться, но даже работа профессиональных водолазов сопровождается серьезным риском. Помимо большой глубины, здесь очень сложный рельеф дна.
В прошлом году в этом карьере тело утонувшего новосибирца водолазы МЧС не могли отыскать несколько месяцев. А когда труп оказался на поверхности, то стало ясно, что на дне была арматура. Крайний случай — вызволять утопающего из воды дежурным пляжа на Юго-Западном пришлось за сутки до съемки.
Котлован на Горском — еще одно место притяжения для безрассудных любителей водных процедур. В прежние времена здесь добывали камень для строительства Октябрьского моста. Сегодня глубина водоема более восьми метров, дно очень твердое. Как следствие — печальная статистика смертей и увечий: черепно-мозговые травмы, переломы позвоночника и не только.
При этом серьезную опасность представляют и водоемы природного происхождения: реки и озера, если речь идет о местах неорганизованного отдыха, коих сегодня очень много. Иногда даже мысль «просто ноги помочить» может привести к смерти.
«Недавно в Первомайском районе недалеко от садовых обществ погиб мужчина с ребенком. Наверное, они думали, что ничего страшного. Недавно там был, говорят, глубина небольшая — по пояс и все, но каким— то образом несчастный случай произошел», — рассказал заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска Алексей Шилов.
В текущем сезоне специалисты МЧС по безопасности на водных объектах спасли более 30 человек. Но все же без жертв не обошлось.
«С начала года погибли 16 человек, за купальный сезон уже 12. Сейчас самый пик, наступила жара, народ выходят на пляжи. Гибели произошли в местах массового неорганизованного отдыха, на пляжах этого допущено не было», — говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Новосибирской области Юрий Карпов.
На предстоящей неделе в регионе начнется очередной этап акции «Вода — безопасная территория». Специалисты МЧС организуют дополнительные спасательные посты. Вместе с этим эксперты с настороженностью ждут появления нового опасного водоема. Карьер Борок в правобережье подошел к завершению технологической выработки, спустя некоторое время будет затоплен. Прогнозируемая глубина составит около 30 метров.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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