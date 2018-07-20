У продолжающего голодовку Сенцова появились проблемы с сердцем

По словам защитника — Сенцов, который третий месяц держит голодовку: отказался от госпитализации, но согласился принимать две-три ложки питательной смеси. «Выглядит он плохо. Я приезжал к нему в начале июня, с тех пор он очень сдал и постарел. Держится только на силе воли. Но подавленным не кажется. Сказал, что сходить с голодовки не будет», — подчеркнул Динзе.

Ева Меркачёва зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы «На сердце могла дать осложнение его голодовка, потому что нам врачи много раз говорили: когда заключенный очень серьезно голодает, начинают страдать у него органы разные — печень, почки — отказывают, и сердце в том числе. Рассчитывать на то, что его освободят от отбытия наказания, не приходится. Для того, чтобы освободить, там очень-очень серьезная должна быть проблема с сердцем. Соответственно, что может быть и к чему это может привести? К тому, что все-таки его госпитализируют принудительно, и, если ему станет плохо, никто не будет спрашивать, хочет он или не хочет, и скорая помощь заберет его, либо же сама администрация колонии конвой быстро организует, и его отвезут в городскую больницу. В общем, так предсказывать конечно сложно, но в принципе надо понимать, что Олег Сенцов — достаточно здоровый молодой человек был, а что будет на фоне голодовки, никто не знает и предсказать не может, но его предупреждают постоянно о том, что страдает вся система жизнеобеспечения. Поэтому он как бы сам ответственность берет дальше за себя».

Сенцов объявил голодоку 14 мая. Он отбывает наказание в ЯНАО в колонии «Белый медведь».