Ещё
У продолжающего голодовку Сенцова появились проблемы с сердцем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У продолжающего голодовку Сенцова появились проблемы с сердцем 

BFM.RU 30 минут назад
Режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России по обвинению в подготовке терактов на территории Крыма, стало плохо из-за проблем с сердцев. Об этом «Новой газете» рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.
По словам защитника — Сенцов, который третий месяц держит голодовку: отказался от госпитализации, но согласился принимать две-три ложки питательной смеси. «Выглядит он плохо. Я приезжал к нему в начале июня, с тех пор он очень сдал и постарел. Держится только на силе воли. Но подавленным не кажется. Сказал, что сходить с голодовки не будет», — подчеркнул Динзе.
Вот как прокомментировала Business FM данное сообщение обозреватель «Московского комсомольца», заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва:
Ева Меркачёва зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы «На сердце могла дать осложнение его голодовка, потому что нам врачи много раз говорили: когда заключенный очень серьезно голодает, начинают страдать у него органы разные — печень, почки — отказывают, и сердце в том числе. Рассчитывать на то, что его освободят от отбытия наказания, не приходится. Для того, чтобы освободить, там очень-очень серьезная должна быть проблема с сердцем. Соответственно, что может быть и к чему это может привести? К тому, что все-таки его госпитализируют принудительно, и, если ему станет плохо, никто не будет спрашивать, хочет он или не хочет, и скорая помощь заберет его, либо же сама администрация колонии конвой быстро организует, и его отвезут в городскую больницу. В общем, так предсказывать конечно сложно, но в принципе надо понимать, что Олег Сенцов — достаточно здоровый молодой человек был, а что будет на фоне голодовки, никто не знает и предсказать не может, но его предупреждают постоянно о том, что страдает вся система жизнеобеспечения. Поэтому он как бы сам ответственность берет дальше за себя».
Сенцов объявил голодоку 14 мая. Он отбывает наказание в ЯНАО в колонии «Белый медведь».
Суд приговорил режиссера к 20 годам колонии строгого режима в 2015 году. Вину он не признает. В его поддержку высказываются многочисленные деятели культуры, в том числе и российские.
BFM.RU: последние новости
Какие потребительские разочарования провоцируют россиян на обращение в суд? Минобороны РФ обнародовало видео испытаний новейшего оружия Пять стран присоединились к санкциям против Крыма
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России86
Умерла жена Высоцкого45
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море122
Путин предложил референдум в Донбассе1280
Караченцова попросили забрать жену из психушки47
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение