Безнравственный отец накопил 300 тысяч долгов перед своим ребёнком

Приморском крае безответственный отец, на протяжении долгого времени, не выплачивал своему ребёнку алименты. Общая сумма задолженности составила 300 тысяч рублей.

Мужчине назначили выплату алиментов ещё с 2007 года. На протяжении 11 лет он не выполнял своих обязанностей, а по наступлению ребёнку 18 лет решил, что судебный пристав легкомысленно относится к своим обязанностям и открыл счёт в банке. После получения уведомления о постоянной текучке средств на счёте должника, судебные приставы списали часть средств», — рассказали в ведомстве. После списания денежной суммы в отдел судебных приставов пожаловал сам безнравственный отец с претензиями по факту правомерности списания денег с расчетного счета.