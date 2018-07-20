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Безнравственный отец накопил 300 тысяч долгов перед своим ребёнком
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Безнравственный отец накопил 300 тысяч долгов перед своим ребёнком 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В Приморском крае безответственный отец, на протяжении долгого времени, не выплачивал своему ребёнку алименты. Общая сумма задолженности составила 300 тысяч рублей.
Мужчине назначили выплату алиментов ещё с 2007 года. На протяжении 11 лет он не выполнял своих обязанностей, а по наступлению ребёнку 18 лет решил, что судебный пристав легкомысленно относится к своим обязанностям и открыл счёт в банке. После получения уведомления о постоянной текучке средств на счёте должника, судебные приставы списали часть средств», — рассказали в ведомстве. После списания денежной суммы в отдел судебных приставов пожаловал сам безнравственный отец с претензиями по факту правомерности списания денег с расчетного счета.
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