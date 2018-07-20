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ДВЭУК планирует перевести отопление в Магаданской области с угля и мазута на электричество
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ДВЭУК планирует перевести отопление в Магаданской области с угля и мазута на электричество 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Дальневосточная энергетическая управляющая компания (ДВЭУК) во время Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке обсудит с властями Магаданской области планы по совершенствованию энергосистемы региона. Как сообщил ТАСС генеральный директор ДВЭУК Дмитрий Селютин, на Колыме планируется расширить использование электричества для отопления населенных пунктов, пилотный проект планируется реализовать в поселке Талая.
Проблемы энергетики на Дальнем Востоке регулярно обсуждаются на Восточном экономическом форуме, который в сентябре 2018 года пройдет во Владивостоке уже в четвертый раз. Планируется, что форум посетят около 7 тыс. человек.
"Мы обсудили с главой Магаданской области Сергеем Носовым возможность более широкого использования электроотопления в ряде населенных пунктов Колымы. Нам понятен источник финансирования для реализации проекта, намерены реализовать первый пилотный проект по переводу поселка Талая на современную систему электроотопления. Такое решение возможно, потому что населенный пункт находится в непосредственной близости от построенной линии электропередачи «Оротукан — Палатка — Центральная», ввод в эксплуатацию которой запланирован на конец 2018 года", — рассказал Селютин.
Он пояснил, что в Магаданской области значительные средства тратятся на теплоснабжение населения и предприятий, прежде всего, из-за дороговизны привозного топлива. «На северо-востоке России сложилась уникальная ситуация, когда имеется колоссальный резерв генерирующей мощности — я имею в виду Колымский каскад ГЭС — и одновременно существует достаточно сложный тепловой бизнес, когда населенные пункты отапливаются по устаревшим технологиями на дорогом топливе», — отметил Селютин.
Инвестпроект по строительству линии «Оротукан — Палатка — Центральная» протяженностью 377 км входит в программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Его реализация обеспечит выдачу мощности Усть-Среднеканской ГЭС в южную часть Магаданской области и город Магадан, что повысит надежность электроснабжения потребителей. Кроме того, промышленные предприятия Яно-Колымской золоторудной провинции получат дополнительную мощность для разработки перспективных месторождений драгоценных металлов.
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