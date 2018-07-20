ДВЭУК планирует перевести отопление в Магаданской области с угля и мазута на электричество

Проблемы энергетики на Дальнем Востоке регулярно обсуждаются на Восточном экономическом форуме, который в сентябре 2018 года пройдет во Владивостоке уже в четвертый раз. Планируется, что форум посетят около 7 тыс. человек.

"Мы обсудили с главой Магаданской области Сергеем Носовым возможность более широкого использования электроотопления в ряде населенных пунктов Колымы. Нам понятен источник финансирования для реализации проекта, намерены реализовать первый пилотный проект по переводу поселка Талая на современную систему электроотопления. Такое решение возможно, потому что населенный пункт находится в непосредственной близости от построенной линии электропередачи «Оротукан — Палатка — Центральная», ввод в эксплуатацию которой запланирован на конец 2018 года", — рассказал Селютин.

Он пояснил, что в Магаданской области значительные средства тратятся на теплоснабжение населения и предприятий, прежде всего, из-за дороговизны привозного топлива. «На северо-востоке России сложилась уникальная ситуация, когда имеется колоссальный резерв генерирующей мощности — я имею в виду Колымский каскад ГЭС — и одновременно существует достаточно сложный тепловой бизнес, когда населенные пункты отапливаются по устаревшим технологиями на дорогом топливе», — отметил Селютин.