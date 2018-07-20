Telegraph: самолет British Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Гатвик

ТАСС, 20 июля. Самолет авиакомпании British Airways в пятницу совершил аварийную посадку в лондонском аэропорту Гатвик в связи с технической неисправностью. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По ее данным, самолет Airbus A320 совершал перелет из Неаполя в лондонский аэропорт Гатвик, однако посадка была совершена неправильно в связи с технической ошибкой. В результате, транспортное средство остановилось на взлетно-посадочной полосе (ВПП), где специалисты и проводят его проверку и устранение неполадок.

"В это время наша взлетно-посадочная полоса остается временно недоступной", — цитирует газета представительницу аэропорта. Отмечается, что воздушная гавань пока не может принимать другие самолеты в связи с заблокированной ВПП.