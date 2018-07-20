Неисправный самолет заблокировал ВПП в лондонском аэропорту Гатвик

В лондонском аэропорту Гатвик из-за технической неисправности совершил аварийную посадку самолет Airbus A320 авиакомпании British Airways.

По данным британских СМИ, пассажирский борт совершал перелет из Неаполя в Лондон, но из-за технической ошибки посадка была произведена неправильно, передает ТАСС . В результате самолет остановился на взлетно-посадочной полосе (ВПП), где специалисты проводят его проверку и устранение неполадок.

На время выполнения экстренных работ взлетно-посадочная полоса временно недоступна для приземления других бортов, из-за чего воздушная гавань не может принимать самолеты.