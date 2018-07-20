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Неисправный самолет заблокировал ВПП в лондонском аэропорту Гатвик
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Неисправный самолет заблокировал ВПП в лондонском аэропорту Гатвик 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В лондонском аэропорту Гатвик из-за технической неисправности совершил аварийную посадку самолет Airbus A320 авиакомпании British Airways.
По данным британских СМИ, пассажирский борт совершал перелет из Неаполя в Лондон, но из-за технической ошибки посадка была произведена неправильно, передает ТАСС. В результате самолет остановился на взлетно-посадочной полосе (ВПП), где специалисты проводят его проверку и устранение неполадок.
На время выполнения экстренных работ взлетно-посадочная полоса временно недоступна для приземления других бортов, из-за чего воздушная гавань не может принимать самолеты.
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