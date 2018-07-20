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Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков проинспектировал владивостокскую больницу №4
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Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков проинспектировал владивостокскую больницу №4 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В ходе проверок медицинских учреждений Приморского края вице-губернатор Павел Серебряков вместе с директором департамента здравоохранения Андреем Кузьминым побывали во владивостокской больнице №4, более известной как «дальзаводская», сообщает PRIMPRESS.
В ходе ремонта в отделении планируется полностью заменить инженерные коммуникации — теплоснабжение, канализацию, электричество, а также старые двери, окна и радиаторы. Кроме того, в здании произойдет небольшая перепланировка — будут расширены дверные проемы и отдельное помещение под средства для передвижения маломобильных пациентов (кресла-каталки, ходунки), санитарные стулья.
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