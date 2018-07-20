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Официальный Дамаск восстанавливает ГЭС на Евфрате
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Официальный Дамаск восстанавливает ГЭС на Евфрате 

News.ru 12 минут назад
Сирийские СМИ сообщают, что ГЭС и дамба «Табка» в провинции Ракка перешли под контроль официального Дамаска. Плотина построена на реке Евфрат.
До этого объект находился в зоне влияния международной коалиции арабао-курдских «Сирийских демократических сил» с мая 2017 года. Глава законодательного совета Табки Хамед Фарадж сделал заявление, что в ближайшее время на ГЭС прибудут специалисты — инженеры и рабочие, которые уже ранее работали на именно здесь. Они проведут попытку наладить оборудование и запустить ГЭС.
Инфраструктура дамбы серьёзно пострадала в ходе боев с «Исламским государством» (Запрещённая в России организация). Коалиция во главе с США несколько раз наносила авиаудары непосредственно по плотине.
Разрушен машинный зал и операционная. Как пишет канал Directorate 4, США отрицают удары по ГЭС.
Кроме того ходят слухи о допуске специалистов от Асада на ГЭС «Тишрин», она расположена выше по течению Евфрата от «Табки».
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