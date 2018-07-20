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Новак раскритиковал энергетиков ДФО за отсутствие программ повышения надежности снабжения
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Новак раскритиковал энергетиков ДФО за отсутствие программ повышения надежности снабжения 

ТАСС 10 минут назад
ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Глава Минэнерго Александр Новак на совещании в пятницу призвал энергетиков представить в министерство планы модернизации мощностей в кратчайшие сроки.
На совещании федерального штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП) он напомнил, что на предыдущем совещании в апреле он поручил субъектам электроэнергетики до 1 июня направить в Минэнерго программы повышения надежности.
"К сожалению, не все выполнили эти условия. В том числе, это РЖД, ФСК, Русгидро, Магаданэнерго, Колымаэнерго, Дальневосточная энергетическая компания и другие. Речь идет о программах надежности, которые, на мой взгляд, должны у каждой компании ежегодно обновляться. Если их нет, это говорит о том, что компании не обращают внимания и создают риски в обеспечении надежного энергообеспечения", — сказал Новак. Министр попросил участников совещания «пояснить, почему нет соответствующих программ, а также обеспечить их подготовку и предоставление в Минэнерго в кратчайшие сроки».
Министр назвал дальневосточный регион «сложным» из-за своего географического положения, а также изолированности энергосистем.
В то же время он отметил, что в этом году для повышения надежности энергосистемы на территории округа было введено 225 мВт трансформаторной мощности и 90 км линий электропередач. До конца года планируется ввести еще порядка 730 км линий электропередач и 640 мВт трансформаторной мощности, сообщил министр. Он также отметил почти полное выполнение плана ремонтов региональных энергомощностей.
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