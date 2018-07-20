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Генеральную уборку проведут в подъездах 764 домов Химок до 19 августа
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Генеральную уборку проведут в подъездах 764 домов Химок до 19 августа 

Агентство «Москва» 11 минут назад
В Химках началась акция «Генеральная уборка», в рамках которой порядок наведут в подъездах 764 домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на его главу Дмитрия Волошина.
«В подмосковных Химках стартовала масштабная акция «Генеральная уборка», которая будет идти до 19 августа. Акция инициирована администрацией городского округа Химки совместно с ассоциацией председателей советов многоквартирных домов Московской области. МП «ДЕЗ ЖКУ» наведет идеальный порядок в подъездах 764 домов», — говорится в сообщении.
По словам Д. Волошина, для этих целей коммунальщики подготовили 160 единиц различного инвентаря и 6,5 тыс. л моющих средств.
«В домах наведут порядок пять бригад из 20 уборщиков и дворников. Ежедневно коммунальные службы округа планируют наводить порядок в пяти домах, отмывая подъезды, подвалы, окна и входные группы», — заключили в пресс-службе.
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