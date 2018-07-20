В поселке Октябрьский Люберец до сентября появится подстанция скорой помощи

"Что касается подстанции скорой медицинской помощи в поселке Октябрьский, то было принято решение главой муниципалитета (Владимиром Ружицким — ред.) найти нового инвестора. Сейчас мы заключаем соглашение, своими силами и с новым инвестором ставим задачу к 1 сентября 2018 года закончить строительство и комплектование подстанции скорой медпомощи в поселке. Там уже подведены все коммуникации", — сообщила первый заместитель главы администрации муниципалитета Ирина Назарьева.

Она добавила, что всего в поселке Октябрьский проживает около 20 тысяч жителей. Эта территория относится к проблемной, поскольку здесь было много обманутых дольщиков.

"С помощью министерства строительного комплекса региона ( Московской области — ред.) мы этим вопросы там решали. Найти инвестора, который построил бы здесь поликлинику, не представляется возможным. Поэтому мы вышли с предложением собрать из трех участков один, на котором планируется строительство поликлиники. Детскую поликлинику надо в первую очередь включить в проектирование и строительство. А потом на территории существующего больничного городка сделать отделение для взрослых", — отметила Назарьева.

Она подчеркнула, что таким образом в Октябрьском решится проблема с объектами здравоохранения.