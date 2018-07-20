Свыше 40 автодорог отремонтировали в Подольске за счет субсидий

В подмосковном Подольске за счет субсидий отремонтировали более 40 автодорог, по 37 ремонтируемым объектам график работы не выполнен из-за недобросовестных подрядчиков, передает РИАМО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В Подольске в 2018 году запланирован ремонт на 132 автомобильных дорогах. В рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Подольска» на проведение данных работ предусмотрено 172,1 миллионов рублей. Помимо этого, за счет софинансирования из бюджета Московской области будет произведен ремонт на 80 муниципальных объектах, в котором средства Дорожного фонда Московской области составляют 109,9 миллионов рублей, а местного бюджета — 5,7 миллионов рублей.

"По итогам закупочных процедур на ремонт автомобильных дорог за счет субсидий было заключено 63 контракта с 12 подрядными организациями. На сегодняшний момент (на 11 июля — ред.) выполнен ремонт 41-й автодороги: в Подольске отремонтировали 21 дорогу, в микрорайоне Климовск — 8, в микрорайоне Стрелковский — 5, в микрорайоне Дубровицкий — 4, а в микрорайоне Лаговский — 3. Тем не менее, по 37 ремонтируемым объектам график работ не выполнен", — говорится в сообщении.

График работ был не выполнен по 17 контрактам, которые на сегодняшний момент расторгнуты. Причины — недобросовестность субподрядчиков. В настоящее время контракты были вновь размещены на площадке торгов, аукционы состоятся 18 и 23 июля.

Кроме того, в Подольске отремонтируют 40 объектов дорожной сети протяженностью 21,035 километров, а за счет средств местного бюджета планируется отремонтировать 52 муниципальные дороги на общую сумму 56,4 миллионов рублей.

"На ремонт дорог за счет средств местного бюджета заключен 31 контракт с подрядными организациями. На сегодняшний день завершены работы на 10 автодорогах", — уточняется в материале.