Замглавы городской администрации назначен в Новочеркасске

Заместителем главы администрации Новочеркасска по взаимодействию с органами государственной власти Ростовской области , органами местного самоуправления других муниципальных образований, гражданами и организациями назначен Виктор Синюгин.

Как сообщает 1rnd.ru, на новой должности Виктор Синюгин будет работать с правоохранительными органами , федеральными структурами и казачеством.

Кроме того, в сферу его деятельности войдут вопросы муниципальных услуг, призыва в армию, миграции, профилактики террористических и экстремистских действий.

Ранее Виктор Синюгин возглавлял юридический отдел администрации Новочеркасска.