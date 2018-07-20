Замглавы городской администрации назначен в Новочеркасске 

Заместителем главы администрации Новочеркасска по взаимодействию с органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления других муниципальных образований, гражданами и организациями назначен Виктор Синюгин.
Как сообщает 1rnd.ru, на новой должности Виктор Синюгин будет работать с правоохранительными органами, федеральными структурами и казачеством.
Кроме того, в сферу его деятельности войдут вопросы муниципальных услуг, призыва в армию, миграции, профилактики террористических и экстремистских действий.
Ранее Виктор Синюгин возглавлял юридический отдел администрации Новочеркасска.