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Замглавы городской администрации назначен в Новочеркасске
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Замглавы городской администрации назначен в Новочеркасске 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Заместителем главы администрации Новочеркасска по взаимодействию с органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления других муниципальных образований, гражданами и организациями назначен Виктор Синюгин.
Как сообщает 1rnd.ru, на новой должности Виктор Синюгин будет работать с правоохранительными органами, федеральными структурами и казачеством.
Кроме того, в сферу его деятельности войдут вопросы муниципальных услуг, призыва в армию, миграции, профилактики террористических и экстремистских действий.
Ранее Виктор Синюгин возглавлял юридический отдел администрации Новочеркасска.
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