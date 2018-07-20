В Новочеркасске появился новый заместитель главы администрации города 

Глава новочеркасской администрации Игорь Зюзин назначил нового заместителя, который будет заниматься вопросами безопасности, миграции, казачества, призыва в армию, контроля предоставления муниципальных услуг и проведение профилактики террористических и экстремистских действий, а также распространения наркотиков и взаимодействия с федеральными структурами. Им стал 60-летний Виктор Синюгин.
Отметим, что в течение 2012-2015 годов он уже работал в должности первого заместителя мэра города. Весной нынешнего года Виктор Синюгин получил в городской администрации Новочеркасска должность начальника юридического отдела.