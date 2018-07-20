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Самолет с поврежденным носом приземлился в Якутске
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Самолет с поврежденным носом приземлился в Якутске 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Самолет, следовавший по рейсу Оленек-Якутск, во время полета получил повреждения носовой части из-за неблагоприятной погоды, однако смог благополучно приземлиться в Якутске, тем самым выполнив маршрут, сообщает пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии».
По имеющейся информации, никто из находившихся на борту самолета людей не пострадал. В связи с происшествием территориальное управление Росавиации начало соответствующее расследование. Подробности уточняются.
Ранее Пятый канал сообщал и о том, как самолет авиакомпании Anda Air, выполнявший рейс Киев — Анталия, экстренно сел в аэропорту «Борисполь» на Украине. На борту лайнера находились 174 пассажира и шесть членов экипажа.
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