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Самолет, получивший повреждения во время полета, сел в аэропорту Якутска
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Самолет, получивший повреждения во время полета, сел в аэропорту Якутска 

Вечерняя Москва 19 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Комиссия Росавиации установит обстоятельства произошедшего.
Самолет, согласно предварительным данным, получил повреждения во время полета. Данный лайнер выполнял рейс «Оленек — Якутск».
Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет. Информация о происшествии предоставлена пресс-службой авиакомпании «Полярные авиалинии».
По их данным, пассажирский лайнер попал в неблагоприятные метеоусловия, в результате чего произошло повреждение воздушного судна.
Таким образом, самолет благополучно приземлился в аэропорту «Якутск» 20 июля.
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