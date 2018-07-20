Самолет, получивший повреждения во время полета, сел в аэропорту Якутска 

Комиссия Росавиации установит обстоятельства произошедшего.
Самолет, согласно предварительным данным, получил повреждения во время полета. Данный лайнер выполнял рейс «Оленек — Якутск».
Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет. Информация о происшествии предоставлена пресс-службой авиакомпании «Полярные авиалинии».
По их данным, пассажирский лайнер попал в неблагоприятные метеоусловия, в результате чего произошло повреждение воздушного судна.
Таким образом, самолет благополучно приземлился в аэропорту «Якутск» 20 июля.