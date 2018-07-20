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Тело женщины обнаружили на берегу Байкала в Слюдянском районе
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Тело женщины обнаружили на берегу Байкала в Слюдянском районе 

АиФ Иркутск 32 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Как 20 июля сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, установить ее личность не удалось. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что женщина умерла от механической асфиксии при утоплении.
Сейчас следователи пытают установить личность погибшей. «Приметы женщины: на вид около 35 лет, телосложение среднее, волосы рыжего цвета, на лице имеются веснушки. Была одета: джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета, футболка серая, розовая спортивная ветровка на замке-молнии, бюстгальтер с изображением цветков», — сообщают в пресс-службе.
Тех, кто узнал в этом описании свою знакомую, просят обратиться в следственный отдел по Слюдянскому району СУ СКР п Иркутской области по телефону: 8 (3954) 45-12-55, 5-14-11.
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