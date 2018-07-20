Новак поторопил компании ДФО с подготовкой программ энергообеспечения

Новак в пятницу проводит в Хабаровске совещание по готовности объектов энергетики ДФО к предстоящему отопительному сезону, где обсуждают стадию готовности регионов и существующие проблемы. Во встрече участвуют представители энергокомпаний, региональных властей, прокуратуры

"На всероссийском совещании в апреле по итогам прохождения осеннее-зимнего периода прошлого года мной было поручено направить в Минэнерго программы повышения надежности в срок до 1 июля. К сожалению, не все субъекты электроэнергетики выполнили это поручение", — сказал Новак.

"Речь идет о программах надежности, которые, на мой взгляд, должны у каждой компании и ежегодно обновляться. Если их нет, либо они не представлены в Минэнерго, это говорит о том, что компании не обращают внимания и создают риски в обеспечении надежного энергоснабжения. Поэтому прошу пояснить причины почему нет программ, во вторых обеспечить в кратчайшие сроки их подготовку и направление в министерство", — сказал Новак. —0-