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Новак поторопил компании ДФО с подготовкой программ энергообеспечения
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Новак поторопил компании ДФО с подготовкой программ энергообеспечения 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 20 июл — РИА Новости. Энергокомпаниям Дальнего Востока, которые еще не представили в Минэнерго программы повышения надежности энергообеспечения, необходимо это сделать в ближайшее время, заявил на совещании в Хабаровске министр энергетики РФ Александр Новак.
Новак в пятницу проводит в Хабаровске совещание по готовности объектов энергетики ДФО к предстоящему отопительному сезону, где обсуждают стадию готовности регионов и существующие проблемы. Во встрече участвуют представители энергокомпаний, региональных властей, прокуратуры.
"На всероссийском совещании в апреле по итогам прохождения осеннее-зимнего периода прошлого года мной было поручено направить в Минэнерго программы повышения надежности в срок до 1 июля. К сожалению, не все субъекты электроэнергетики выполнили это поручение", — сказал Новак.
Он уточнил, что документы не представили компании РЖД, ФСК, Русгидро, Магаданэнерго, Колымаэнерго, Дальневосточная энергетическая компания.
"Речь идет о программах надежности, которые, на мой взгляд, должны у каждой компании и ежегодно обновляться. Если их нет, либо они не представлены в Минэнерго, это говорит о том, что компании не обращают внимания и создают риски в обеспечении надежного энергоснабжения. Поэтому прошу пояснить причины почему нет программ, во вторых обеспечить в кратчайшие сроки их подготовку и направление в министерство", — сказал Новак. —0-
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