Новак назвал высокими запасы топлива на зиму на объектах электроэнергетики ДФО 

ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Объекты теплоэнергетики ДФО имеют довольно высокие запасы топлива на зиму. Это в пятницу на совещании в правительстве Хабаровского края констатировал министр энергетики РФ Александр Новак.
"Практические запасы топлива на объектах электроэнергетики Дальневосточного федерального округа составляют на 1 июля 125% и 172%, в зависимости от видов топлива. Это достаточно высокий уровень", — рассказал он.
При этом министр отметил, что несколько объектов на сегодняшний день не имеет утвержденных нормативов. Это «Сахалинэнерго», «Чукотэнерго», "Якутскэнерго". Серьезным вопросом является выполнение планов по северному завозу.
"Что касается ремонтной программы, то календарный план за первое полугодие 2018 года практически по всем видам составляет 100%. Исключение составляет лишь котлоагрегаты и расчистка линий электропередачи. Прошу обратить на это внимание и обеспечить выполнение ремонтной программы в соответствии с планами", — сказал Новак.
Министр находится с рабочей поездкой в Хабаровске, здесь он провел совещание по вопросу подготовки субъектов электроэнергетики Дальневосточного федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018 — 2019 годов.