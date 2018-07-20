Новак назвал высокими запасы топлива на зиму на объектах электроэнергетики ДФО

"Практические запасы топлива на объектах электроэнергетики Дальневосточного федерального округа составляют на 1 июля 125% и 172%, в зависимости от видов топлива. Это достаточно высокий уровень", — рассказал он.

При этом министр отметил, что несколько объектов на сегодняшний день не имеет утвержденных нормативов. Это «Сахалинэнерго», «Чукотэнерго», "Якутскэнерго" . Серьезным вопросом является выполнение планов по северному завозу.

"Что касается ремонтной программы, то календарный план за первое полугодие 2018 года практически по всем видам составляет 100%. Исключение составляет лишь котлоагрегаты и расчистка линий электропередачи. Прошу обратить на это внимание и обеспечить выполнение ремонтной программы в соответствии с планами", — сказал Новак.

Министр находится с рабочей поездкой в Хабаровске, здесь он провел совещание по вопросу подготовки субъектов электроэнергетики Дальневосточного федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018 — 2019 годов.