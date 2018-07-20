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Японская оппозиция внесла в парламент резолюцию о недоверии правительству Абэ
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Японская оппозиция внесла в парламент резолюцию о недоверии правительству Абэ 

ТАСС 43 минуты назад
ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Шесть оппозиционных партий Японии в пятницу внесли в нижнюю палату парламента страны резолюцию о выражении вотума недоверия правительству премьер-министра Синдзо Абэ. Голосование по резолюции ожидается в течение дня.
"Администрация [Синдзо] Абэ не заслуживает доверия, поскольку даже не пытается раскрыть правду о скандалах вокруг «Моритомо гакуэн» и «Какэ гакуэн», — цитирует агентство Kyodo генерального секретаря оппозиционной Конституционно-демократической партии Фукуяму Тэцуро.
В то же время, учитывая тот факт, что контроль над обеими палатами японского парламента находится в руках правящей Либерально-демократической партии Японии во главе с Синдзо Абэ и ее союзников, рассчитывать на принятие резолюции о недоверии кабмину не приходится.
В последние два года правительство Абэ охватил ряд скандалов, главные из которых имеют отношение к министерству финансов, которое ранее призналось в фальсификации документов о продаже по существенно заниженной цене участка государственной земли организации «Моритомо гакуэн», связанной с женой главы кабмина — Акиэ Абэ.
Второй из них связан с созданием нового ветеринарного училища организацией «Какэ гакуэн», в помощи которому заподозрили лично премьера.
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