Японская оппозиция внесла в парламент резолюцию о недоверии правительству Абэ

ТОКИО, 20 июля. / ТАСС /. Шесть оппозиционных партий Японии в пятницу внесли в нижнюю палату парламента страны резолюцию о выражении вотума недоверия правительству премьер-министра Синдзо Абэ . Голосование по резолюции ожидается в течение дня.

"Администрация [Синдзо] Абэ не заслуживает доверия, поскольку даже не пытается раскрыть правду о скандалах вокруг «Моритомо гакуэн» и «Какэ гакуэн», — цитирует агентство Kyodo генерального секретаря оппозиционной Конституционно-демократической партии Фукуяму Тэцуро.

В то же время, учитывая тот факт, что контроль над обеими палатами японского парламента находится в руках правящей Либерально-демократической партии Японии во главе с Синдзо Абэ и ее союзников, рассчитывать на принятие резолюции о недоверии кабмину не приходится.

В последние два года правительство Абэ охватил ряд скандалов, главные из которых имеют отношение к министерству финансов , которое ранее призналось в фальсификации документов о продаже по существенно заниженной цене участка государственной земли организации «Моритомо гакуэн», связанной с женой главы кабмина — Акиэ Абэ

Второй из них связан с созданием нового ветеринарного училища организацией «Какэ гакуэн», в помощи которому заподозрили лично премьера.