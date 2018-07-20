Японская оппозиция внесла проект резолюции о недоверии правительству

ТОКИО, 20 июл — РИА Новости . Шесть оппозиционных партий Японии внесли в парламент проект резолюции о недоверии правительству, сообщила телекомпания NHK.

В качестве причины названо «высокомерное и безответственное» поведение правительства.

Как ожидается, проект будет рассмотрен и отклонен уже в пятницу, так как правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии Комэйто принадлежит большинство мест.

Проект резолюции о недоверии правительству не способен что-либо изменить на японском политическом Олимпе и, скорее, вызван желанием оппозиции запомниться избирателям перед парламентскими каникулами: сессия заканчивается 22 июля, то есть фактически пятница — последний день работы парламента. Еще одна причина — беспокойство оппозиции тем, что премьер-министр Синдзо Абэ и его кабинет министров возвращают популярность.

Действия правительства во время и после наводнения в центральных и западных районах страны в первую неделю июля получили поддержку среди избирателей, рейтинг кабинета министров пошел вверх. В резолюции, в частности, говорится, что «нельзя допустить, чтобы (из-за стихийного бедствия — ред.) правительство закрепилось на своих креслах еще более (цепко — ред.), чем до сих пор».