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Японская оппозиция внесла проект резолюции о недоверии правительству
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Японская оппозиция внесла проект резолюции о недоверии правительству 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТОКИО, 20 июл — РИА Новости. Шесть оппозиционных партий Японии внесли в парламент проект резолюции о недоверии правительству, сообщила телекомпания NHK.
В качестве причины названо «высокомерное и безответственное» поведение правительства.
Как ожидается, проект будет рассмотрен и отклонен уже в пятницу, так как правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии Комэйто принадлежит большинство мест.
Проект резолюции о недоверии правительству не способен что-либо изменить на японском политическом Олимпе и, скорее, вызван желанием оппозиции запомниться избирателям перед парламентскими каникулами: сессия заканчивается 22 июля, то есть фактически пятница — последний день работы парламента. Еще одна причина — беспокойство оппозиции тем, что премьер-министр Синдзо Абэ и его кабинет министров возвращают популярность.
Действия правительства во время и после наводнения в центральных и западных районах страны в первую неделю июля получили поддержку среди избирателей, рейтинг кабинета министров пошел вверх. В резолюции, в частности, говорится, что «нельзя допустить, чтобы (из-за стихийного бедствия — ред.) правительство закрепилось на своих креслах еще более (цепко — ред.), чем до сих пор».
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