Половина масла в Хабаровском крае — подделка

Обычный рис, купленный в магазине, может оказаться с «начинкой» и заразить все крупы на полке. А сливочное масло способно «проговориться» и открыть своё «двойное дно», вдруг засветившись синим цветом в ультрафиолетовых лучах.

О том, какие сюрпризы таят ничем не примечательные, на первый взгляд, продукты, рассказала ИА « Хабаровский край сегодня» заместитель директора ФГБУ «Хабаровский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», руководитель испытательной лаборатории Ольга Хомченко.

Лето — праздник для микробов

В испытательной лаборатории проверяют мясо, молоко, яйца, овощи, мёд, ягоды, а также семена, воду, почву. Пробы берут во время плановых и внеплановых проверок на территории края и Еврейской автономной области и при ввозе сельскохозяйственной продукции в регион.

— По госзаданиям мы обеспечиваем работу Россельхознадзора , — объясняет Ольга Хомченко. — Специалисты этого ведомства отбирают пробы, а мы исследуем их по различным показателям. Проверяем на наличие заболеваний, на микробиологические показатели, смотрим состав на соответствие ГОСТам.

Сами технологии исследований тоже определены ГОСТами. В некоторых случаях достаточно смешать реактивы и посмотреть результат реакции. В других случаях требуются сложные и долгие манипуляции на специальных приборах.

— Сейчас, летом, при высоких влажности и температуре микробиологические показатели часто превышены, — отмечает Ольга Хомченко. — Особенно, если речь идёт о продукции, которая продаётся в открытых лотках или даже просто вдоль дорог. В тех образцах, которые мы проверяли, обнаруживалась кишечная палочка, или, как минимум, высокий уровень микроорганизмов. В лучшем случае такая еда чревата кишечным расстройством. С начала года мы обнаружили несоответствие по микробиологическим показателям в мясе, сухом молоке и рыбе. Причём виноваты в этом, как правило, условия хранения и производства. Например, красная рыба приходит из морей в реки чистая, но из-за неправильного хранения обрастает вредоносными «гостями».

Не уверен — проверь

Обращаются в лабораторию и в частном порядке — если нужно пройти сертификацию и подтвердить, что, к примеру, в ягодах, выросших на дачном участке, нет никаких вредных веществ. Или если стало интересно качество купленного продукта.

— Бывает, что охотники приносят на анализ добытое на охоте мясо. И правильно поступают: в мясе медведя была недавно обнаружена трихинелла — возбудитель опаснейшего и практически неизлечимого заболевания, — говорит Ольга Хомченко.

Кроме трихинеллы, в продуктах питания сотрудники лаборатории регулярно находят сальмонеллу.

К страшным находкам можно отнести и токсичный металл кадмий, который обнаружился в прошлом году в кормовой муке для сельскохозяйственных животных.

А в растительной продукции, поступающей из Китая , замечали остаточное содержание пестицидов.

Непочётный рейтинг

Если бы лаборатория составляла антирейтинг продуктов, которые чаще всего не проходят проверку по одному из показателей, то на первом месте оказалась бы крупа.

— Рис, который мы исследуем, очень часто заражен вредителями — клещами. Они не слишком опасны для здоровья человека и при варке уничтожаются, однако такие продукты не соответствуют требованиям технического регламента. Заражённый рис, например, не целый, как заявлено производителем, а мелкий, изъеденный, — рассказывает Ольга Хомченко. — Помимо несоответствия стандартам у таких продуктов есть и ещё одно неприятное свойство: мучные вредители быстро распространяются и поражают все запасы круп. То есть, если принести домой тот же рис, заражённый клещом, и насыпать в банку, то скоро будут «больны» и все другие крупяные запасы, до которых смогут дотянуться вредители.

На втором месте по частоте нареканий — сливочное масло. Почти в 50% случаев этот продукт по составу не соответствует тому, что заявлен производителем на упаковке. Анализ жирных кислот показывает: то, что названо коровьим маслом, на самом деле в лучшем случае — растительный спред, так как содержит большое количество растительных примесей.

В лаборатории проводится анализ масла на хроматографе, но, как отмечают специалисты, можно провести и поверхностный анализ, положив масло под ультрафиолетовые лучи. Настоящее в этом случае не изменит цвет, а растительный спред засветится синим. А «на глаз» определить точный состав масла не получится: благодаря красителям и добавкам на вкус и цвет спред может быть не отличим от качественного продукта.

На третьем месте — рыба, приобретающая вредные характеристики из-за плохих условий хранения.

Среди непищевых продуктов лидируют семена картофеля — они чаще всего бывают поражены заболеваниями. Случаются находки и в анализах воды.

— Мы проверяем качество воды, которая подаётся через централизованное водоснабжение в жилые дома — она соответствует всем показателям. Но к нам обращаются и люди, имеющие собственные скважины. В них довольно часто мы наблюдаем повышенное содержание железа, типичное для Дальнего Востока, и марганца. В некоторых случаях их уровень позволяет проводить очистку, поставив дополнительные фильтры. Но иногда превышение такое, что скважина в любом случае непригодна для постоянного использования. Металлы откладываются в организме человека и, кроме того, приводят к поломкам бытовой техники, — отмечает Ольга Хомченко.

Не покупайте еду на улице

Не отравиться и избежать других неприятных сюрпризов при покупке продуктов, не обращаясь в лабораторию, помогут несколько советов от Ольги Хомченко.

1. Если вы хотите купить что-то на улице, стоит задать себе вопрос: можно ли это как следует промыть? Если да (овощи, ягоды), то можно и купить. Если нет (готовая продукция) — не покупайте. 2. Не забывайте о тщательной обработке даже самой качественной свежей рыбы — термической, путем замораживания или соления. Дело в том, что красная рыба — благоприятная среда для гельминтов: ими заражены до 80% лососёвых. При этом некоторые виды гельминтов удаляются из организма только хирургическим путём. 3. При покупке крупы отдавайте предпочтение той, которая находится в прозрачных упаковках, где её можно увидеть. Крупа должна быть цельной и не иметь мучнистого налёта — признака наличия клеща.