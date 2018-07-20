Специалисты из Беларуси ведут геологоразведку золота в Судане

Минск , 20 июля / Синьхуа / — Белорусские специалисты ведут геологоразведку для добычи золота в Судане , рассказал в четверг на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Хмель.

По его словам, это делается в соответствии с договоренностями по итогам визита в восточноафриканскую страну президента Республики Беларусь Александра Лукашенко . «В настоящее время в рамках государственно-частного партнерства в Судане работает частная организация с белорусским капиталом, которую поддерживает белорусское правительство с помощью Минприроды . Проводятся работы по геологоразведке для добычи золота», — отметил А. Хмель.

"Мы работаем и в таком направлении, как разработка технологии безртутного обогащения золота. Кроме того, группа суданских специалистов по геологическому изучению недр проходила у нас курсы по повышению квалификации", — заметил он. —0—