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Специалисты из Беларуси ведут геологоразведку золота в Судане
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Специалисты из Беларуси ведут геологоразведку золота в Судане 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Минск, 20 июля /Синьхуа/ — Белорусские специалисты ведут геологоразведку для добычи золота в Судане, рассказал в четверг на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Хмель.
По его словам, это делается в соответствии с договоренностями по итогам визита в восточноафриканскую страну президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. «В настоящее время в рамках государственно-частного партнерства в Судане работает частная организация с белорусским капиталом, которую поддерживает белорусское правительство с помощью Минприроды. Проводятся работы по геологоразведке для добычи золота», — отметил А. Хмель.
"Мы работаем и в таком направлении, как разработка технологии безртутного обогащения золота. Кроме того, группа суданских специалистов по геологическому изучению недр проходила у нас курсы по повышению квалификации", — заметил он. —0—
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