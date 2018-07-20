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Китайский Байинь и белорусский Брест станут городами-побратимами
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Китайский Байинь и белорусский Брест станут городами-побратимами 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Минск, 20 июля /Синьхуа/ — Китайский Байинь провинции Ганьсу и белорусский Брест заключат соглашение о побратимских связях, сообщил первый заместитель председателя брестского горисполкома Вадим Кравчук.
Документ подпишут 26 июля на первом экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста. Он предусматривает сотрудничество в промышленности, социальной сфере, транспорте и логистике.
"Байинь достаточно большой город. Соглашение о побратимстве позволит завязать точечные контракты и увеличить в целом товарооборот с Китаем, который является нашим стратегическим рынком. Отношения с КНР набирают темп. Внешнеторговый оборот между Брестом и Китаем в январе-мае составил $33 млн После заключения договора рассчитываем увеличить товарооборот на 20 проц, в том числе объем экспорта", — сказал В. Кравчук.
Экономический форум городов-побратимов и партнеров Бреста приурочен к 999-летию этого областного центра. —0—
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