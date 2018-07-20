Китайский Байинь и белорусский Брест станут городами-побратимами

Минск , 20 июля / Синьхуа / — Китайский Байинь провинции Ганьсу и белорусский Брест заключат соглашение о побратимских связях, сообщил первый заместитель председателя брестского горисполкома Вадим Кравчук.

Документ подпишут 26 июля на первом экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста. Он предусматривает сотрудничество в промышленности, социальной сфере, транспорте и логистике.

"Байинь достаточно большой город. Соглашение о побратимстве позволит завязать точечные контракты и увеличить в целом товарооборот с Китаем , который является нашим стратегическим рынком. Отношения с КНР набирают темп. Внешнеторговый оборот между Брестом и Китаем в январе-мае составил $33 млн После заключения договора рассчитываем увеличить товарооборот на 20 проц, в том числе объем экспорта", — сказал В. Кравчук.

Экономический форум городов-побратимов и партнеров Бреста приурочен к 999-летию этого областного центра. —0—