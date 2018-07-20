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В Бийске сотрудницу страховой компании обвиняют в присвоении 3,1 млн руб.
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В Бийске сотрудницу страховой компании обвиняют в присвоении 3,1 млн руб. 

АиФ — Алтай 51 минуту назад
Фото: АиФ - Алтай
Сотрудницу страховой компании в Бийске будут судить за присвоение более 3 млн рублей, пишет Бийский рабочий.
Известно, что в наукограде находится филиал крупного российского страховщика. Обвиняемая же занимала должность руководителя отдела. Среди пострадавших как физлица, так и предприниматели и даже госучреждения.
Согласно материалам дела, женщине передавали оформленные договора и деньги, но в специальной программе это не фиксировалось. В итоге у менеджеров компании сформировалась задолженность по 600-800 тыс. рублей. Когда же об этом стало известно, женщина обвинила руководство в том, что от нее требовали «бонусы» за рабочее место, остаток она присваивала себе.
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