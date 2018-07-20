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Самолет якутской авиакомпании «Полярные авиалинии» получил повреждения в полете
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Самолет якутской авиакомпании «Полярные авиалинии» получил повреждения в полете 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии», вылетевший из села Оленек на севере Якутии, получил повреждения во время полета, но благополучно приземлился в аэропорту Якутска, никто не пострадал. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе авиакомпании.
«Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии», следующий по маршруту Оленек — Якутск, попал в неблагоприятные метеоусловия, в результате чего произошло повреждение воздушного судна. <> Никто не пострадал, самолет совершил посадку в аэропорту Якутск, — сообщили в компании.
По данным компании, создана комиссия территориального управления Росавиации, проводится расследование.
Компания «Полярные авиалинии» была создана в 1997 году. География ее полетов охватывает практически всю территорию Якутии. Рейсы выполняются в 20 арктических районов, в шести районах перевозчик имеет филиалы. Ежегодно компания перевозит свыше 120 тыс. пассажиров и более 2 тыс. тонн грузов и почты.
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