Самолет якутской авиакомпании «Полярные авиалинии» получил повреждения в полете

Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии», вылетевший из села Оленек на севере Якутии, получил повреждения во время полета, но благополучно приземлился в аэропорту Якутска, никто не пострадал. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе авиакомпании.

«Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии», следующий по маршруту Оленек — Якутск, попал в неблагоприятные метеоусловия, в результате чего произошло повреждение воздушного судна. <> Никто не пострадал, самолет совершил посадку в аэропорту Якутск, — сообщили в компании.

По данным компании, создана комиссия территориального управления Росавиации, проводится расследование.

Компания «Полярные авиалинии» была создана в 1997 году. География ее полетов охватывает практически всю территорию Якутии. Рейсы выполняются в 20 арктических районов, в шести районах перевозчик имеет филиалы. Ежегодно компания перевозит свыше 120 тыс. пассажиров и более 2 тыс. тонн грузов и почты.